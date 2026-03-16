Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan Kadir Gecesi mesajı: Gönüllerimize ferahlık, akıllarımıza hikmet, yeryüzüne ise adalet ve merhamet getirsin

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kadir Gecesi münasebetiyle yayınlandığı mesajda, “Şüphesiz biz İman edenler için karanlığın en koyu anında doğan bir ışık gibi, insanın iç âlemine dokunan müstesna bir vakittir Kadir Gecesi” dedi.

Bu gecenin tefekkürün, merhametin ve yeniden dirilişin kapısını aralayan ilahi bir çağrı olduğunu söyleyen Uysal mesajında şöyle dedi: “Rivayet edilir ki, bin aydan daha hayırlı olan bu gece; insanın kendi iç sesini duyduğu, kalbinin pasını sildiği ve umutlarını yeniden yeşerttiği bir eşiktir. Dünya telaşının içinde yorulan ruhlar için adeta bir sükûnet menzili, bir hikmet durağıdır. Dilerim ki bu mübarek gece; gönüllerimize ferahlık, akıllarımıza hikmet, yeryüzüne ise adalet ve merhamet getirsin. Dualarımızın semaya yükseldiği bu müstesna vakitte, kalplerimizin birbirine biraz daha yaklaşması temennisiyle… Kadir Gecemiz mübarek olsun.” Mehmet Kara- Ankara

