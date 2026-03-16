"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan Kadir Gecesi mesajı: Gönüllerimize ferahlık, akıllarımıza hikmet, yeryüzüne ise adalet ve merhamet getirsin

16 Mart 2026, Pazartesi 18:55
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kadir Gecesi münasebetiyle yayınlandığı mesajda, “Şüphesiz biz İman edenler için karanlığın en koyu anında doğan bir ışık gibi, insanın iç âlemine dokunan müstesna bir vakittir Kadir Gecesi” dedi.

Bu gecenin tefekkürün, merhametin ve yeniden dirilişin kapısını aralayan ilahi bir çağrı olduğunu söyleyen Uysal mesajında şöyle dedi: “Rivayet edilir ki, bin aydan daha hayırlı olan bu gece; insanın kendi iç sesini duyduğu, kalbinin pasını sildiği ve umutlarını yeniden yeşerttiği bir eşiktir. Dünya telaşının içinde yorulan ruhlar için adeta bir sükûnet menzili, bir hikmet durağıdır. Dilerim ki bu mübarek gece; gönüllerimize ferahlık, akıllarımıza hikmet, yeryüzüne ise adalet ve merhamet getirsin. Dualarımızın semaya yükseldiği bu müstesna vakitte, kalplerimizin birbirine biraz daha yaklaşması temennisiyle… Kadir Gecemiz mübarek olsun.” 

Mehmet Kara- Ankara

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.