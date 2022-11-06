Dünya'ya en yakın (1.600 ışık yılı uzaklıkta) ‘kara delik’ tespit edildi

Gökbilimciler, 1.600 ışık yılı uzaklıkta, dünyaya şu ana kadar bilinen en yakın kara deliği keşfetti. 1 ışık yılı 9,5 trilyon kilometre mesafe anlamına geliyor.

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