Yoksa mesleğinizi mi kaybettiniz?

Araştırmaya göre mevcut yapay zekâ yetenekleriyle en fazla örtüşen işler, bilgi toplama, analiz etme ve yazılı iletişim ağırlıklı meslekler oldu.

YAPAY ZEKÂ SİZİ MESLEKTEN ETMESİN

Teorik öngörüler yerine iş yeri verilerini analiz eden yeni bir araştırmada yapay zekâ karşısında en riskli meslekler belirlendi. Araştırma ekibi Microsoft’un üretkenlik araçlarına entegre edilen yapay zekâ asistanı Copilot’un çalışanlarla yaptığı 200 bin gerçek görüşmeyi inceledi.

Araştırmanın ortaya koyduğu tabloya göre, bilgi işleme ve iletişim odaklı meslekler ciddi dönüşüm riski taşırken, fiziksel varlık ve insan etkileşimi gerektiren işler büyük ölçüde koruma altında kalıyor. Gerçek kullanım verilerine dayanan bu yaklaşım, şirketler üretken yapay zekâyı hızla benimserken hangi mesleklerin en savunmasız olduğunu açıkça gösteriyor.

EN DAYANIKLI MESLEKLER NELER?

Öte yandan araştırmaya göre fiziksel beceri ve doğrudan insan etkileşimi gerektiren işler, mevcut yapay zekâ teknolojileriyle en az uyum gösteren alanlar olarak öne çıkıyor. Araştırma ayrıca, her alanda yapay zekânın yeteneklerini ve sınırlarını anlamanın rekabet avantajı sağladığını gösteriyor. Yapay zekâyla uyumlu çalışmayı bilen, insan katkısını koruyan profesyoneller, dönüşen iş dünyasında avantajlı çıkacak.

TERCÜMANLAR

Verilere göre yüzde 98 ile en yüksek örtüşme oranı tercümanlar ve çevirmenler arasında. Modern yapay zekâ sistemleri, anlık çeviri yetenekleri sayesinde birden fazla dili eşzamanlı çevirebiliyor ve bu da mesleğin rutin işlevlerini doğrudan tehdit ediyor.

TARİHÇİLER VE ARAŞTIRMACILAR

Yapay zekânın akademik ve araştırma odaklı işlerle de yüksek uyum gösterdiği tespit edildi. Yapay zekâ, büyük veri kümelerinde desen tanıma ve bilgi sentezleme yetenekleriyle bu alandaki temel görevleri yerine getirebiliyor.

YAZARLAR VE METİN ÜRETİCİLERİ

İçerik üretimi, taslaktan redaksiyona kadar birçok aşamada yapay zekâya uygun bir alan olarak öne çıktı. Çalışmada yazım desteği, en yaygın yapay zekâ kullanım alanlarından biri oldu.

GAZETECİLER VE MEDYA ÇALIŞANLARI

Haber toplama, doğrulama ve makale taslağı hazırlama gibi süreçler, yapay zekâ ile büyük ölçüde örtüştü. Ancak insan denetimi, doğruluk ve editoryal kararlar için hâlâ kritik.

EDİTÖRLER VE DÜZELTMENLER

Dilbilgisi, üslup ve tutarlılık kontrolü gibi temel metin düzenleme işleri, yapay zekânın güçlü olduğu alanlardan. Bu rollerin, mekanik düzeltme yerine stratejik editoryal planlamaya kayması bekleniyor.

HALKLA İLİŞKİLER UZMANLARI

Bülten hazırlama, medya takibi ve kamuoyu analizi gibi yazılı iletişim ağırlıklı işler de yapay zekâ tarafından desteklenebilir veya kısmen otomatikleştirilebilir.