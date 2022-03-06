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6 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Enflasyon hortluyor, “iddialar” boşa çıkıyor

Cevher İLHAN
06 Mart 2022, Pazar
Dışta Ukrayna - Rusya savaşı sürerken içte elektrikten, akaryakıttan otogaza rutine bindirilen zam sağanağında siyasî iktidar, “enflasyon sepeti”ndeki onca çarpıtmaya rağmen TÜİK’in baskılı rakamlarıyla enflasyonun bir ay içinde 48.69’dan 54.80’e yükselmesi şokunda.

Vakıa şu ki Bağımsız Akademisyenler Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 123.80 tesbiti tek başına vahameti ele veriyor. TÜİK’e göre üretici enflasyonu yüzde 79.89’dan yüzde 105.01’e çıkarken, yüzde 64.7 olarak bildirilen ancak gerçekte yüzde 100’leri aşan gıda enflasyonunun tüketici enflasyonunu yakalaması enflasyonu son yirmi yılın zirvesine taşımış. Türkiye’yi dünyada Venezuela’dan sonra enflasyonun üç haneli olduğu “enflasyon ligi”ne düşürmüş.

Bu açıdan AKP iktidara geldiğinde yüzde 29 olan enflasyonun resmî verilerle yüzde 54,44’e çıkması, gerçek enflasyonun yüzde 120’lere hortlaması, “Ben ekonomistim, bunların kafası basmaz!” diye muhalefeti tahkir eden Cumhurbaşkanı ile Hazine Bakanı’nın bütün iddialarını boşa çıkarıyor.

Ve bu çöküşle enflasyonda da “her ay daha da kötüye gidildiği dönem”de tarih verdikleri “bahar aylarındaki enflasyon”un düşmesi bir yana daha da yükseleceğinin sinyalleri çakılıyor…

Zampiyon

Vaziyet şu ki başta gıda enflasyonu yüzde 111’den yüzde 166’ya varmış. Doğal gaz enflasyonu yüzde 340’ı, sanayide yüzde 435’i, meskende yüzde 447’i aşarken zam furyası devam ediyor.

Ne var ki ekonomiyi yönetemeyip batıran, önce patates ve soğanı, akabinde zincir marketleri “günâh keçisi” ve “düşman!” ilân eden siyasî iktidar, salgından sonra şimdi de fahiş zamların faturasını Ukrayna’daki savaşa kesme peşinde.

Zira AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 1.10 lira olan ve daha geçen yıl (2021’de) 7.23 liraya kadar yükselen benzinin litresi 20 liraya dayanmış. Keza 2002’de litresi 1.24 lira olan ve geçen yıl 7.65 olan mazotun fiyatı da aynı. Bu arada enerji enflasyonu, OECD ülkelerindekinden üç kat fazla, gıda enflasyonu sekiz kat artmış. Bazı gıda maddelerinde zam oranı yüzde 200’ü geçmiş.

Özetle, Türkiye, dünyada ve OECD’de “zam şampiyonu!” 

KISACA

“Gitmemek üzere iktidar olduk’ anlayışındalar”

“Dini menfaat, menfaati ‘din’ yapanlar çâresizlik içinde. ‘Ölmemek üzere dünyaya geldik, gitmemek üzere iktidar olduk’ anlayışındalar.”

Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı

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