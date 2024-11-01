"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

İstanbul Bediüzzaman mevlidi

İbrahim ERSOYLU
01 Kasım 2024, Cuma
İstanbul, iki kıta üzerine kurulmuş, tarihi çok eskilere, MÖ 2550 yıllarına uzanan Roma, Bizans ve Osmanlı olmak üzere üç imparatorluğa merkez olan, Doğu–Batı medeniyetlerine ait eserleri içine barındıran, eşsiz güzelliklere sahip dünyanın sayılı şehirlerden birisidir.

Bu yüzden her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist, İstanbul’u ziyaret edip onun güzelliğine hayran kalmaktadır.

Hz. Peygamber (asm) asırlar öncesinden “Kostantiniyye/İstanbul bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri de ne güzel askerdir”1 buyurarak fethi müjdelemiş, şehrin önemine işaret etmiştir.

İstanbul’un, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilmesinden sonra şanlı ecdadımız Osmanlılar, üç kıtaya yayılan 22 milyon kilometrekareye ulaşan devleti buradan idare etmişlerdir.

Cumhuriyetten sonra devletin idaresi Ankara’ya taşınmış olsa da önemini hiç kaybetmeyen İstanbul, ticaret, sanayi, finans ve maneviyat merkezi olmaya devam etmektedir. 15 milyonu geçen kalabalık nüfusu, yoğun trafiği, ulaşım sıkıntısı, hava kirliliği gibi olumsuz özelliklerine rağmen İstanbul, yine de güzeldir.

Cumhuriyetten önce İstanbul, asırlarca İslâm âleminin hilâfet merkeziydi. Şimdi de İslâm âleminin hilâfet merkezi olma potansiyeli vardır. Bütün dinî cemaat ve grupların, yazılı ve görsel medya organlarının merkezleri İstanbul’dadır. Risale-i Nur’un Medyadaki dili olan gazetemiz Yeni Asya burada basılıp Anadolu’ya ve yurtdışına gönderilmektedir.

İstanbul’un maneviyat yönünden gelişip terakkî etmesi durumunda, bunun güzel sonuçları, hem Türkiye’nin diğer şehirlerine, hem de İslâm âlemine yansıması kuvvetle muhtemeldir.

Asya Kültür ve Medeniyet Derneği ile Yeni Asya İstanbul’un Eyüp Sultan Camiinde geçen Pazar günü düzenledikleri başta Peygamber Efendimiz, (asm) Sahabe-i Kiram, İslâm büyükleri, bilhassa Üstad Bediüzzaman ve vefat eden Nur talebelerinin ruhlarına ithafen okutulan mevlid organizasyonuna iştirak ettik.

Civar illerden gelip organizasyona katılan çok sayıda Yeni Asya okuyucusu, cami avlusunda bir araya gelip kucaklaştılar ve hasret giderdiler. Risale-i Nur şahs-ı manevîsinin tecellisiyle Nur Talebeleri arasındaki müfritane irtibat, uhuvvet ve tesanüd kuvvetlendi. İman hizmetinin daha ileri bir safhaya taşınması için fikir alış verişleri yapıldı.

Katılımcılar, programın ardından caminin yakınındaki Eyüp Mezarlığı’nda medfun olan Bediüzzaman’ın “Onu kâinata değişmem” dediği Zübeyir Ağabeyi, Kutlular Ağabeyi ve diğer önde gelen ağabeylerin mezarlarını ziyaret edip onlara Fatihalar okudular. Bir kısmı İstanbul Boğazı, Salâtin Camileri ve diğer tarihî mekânları ziyaret ettiler.

Yurt çapında; Van’da, Isparta’da, Bursa’da okutulan Bediüzzaman Mevlidlerinin bir gayesi başta Peygamber Efendimiz (asm) ve İslâm büyüklerini anıp ruhlarını şad ederken, camia mensuplarının uhuvvet, tesanüd ve müfritane irtibat bağlarının canlı tutulmasına ve kuvvetlenmesine yöneliktir. Bu organizasyonların diğer bir gayesi de Üstad Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u kamuoyunun gündemine taşımaktır. Bediüzzaman ve Risale-i Nur’u topluma tanıtmak demek, doğru İslâm’ı ve İslâm’a lâyık doğruluğu göstermek demektir.

Bu sebeple Nur Talebelerinin, özellikle durumu müsait olan Yeni Asya okuyucularının bu kâbil organizasyonlara iştirak edip şahs-ı manevîye destek vermeleri, iman hizmetinin bir parçası olan önemli bir vazifeleri olduğunu düşünüyorum.

Dipnotlar:

1- Buharî, Et Tarıhu’l-Kebir, 1, 81.

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: İsrail, Gazze'nin sağlık sistemini planlı olarak yok ediyor

    Siyonist grupları kızdıran yazı

    Hac kurasının sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek

    'Önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail'le ateşkes olabilir'

    'İsrail, ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden saldırdı'

    Fransa'da 2023 yılında 735 ''evsiz'' öldü

    Barzani: Türkiye’deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir

    Ahmet Özer görevden uzaklaştırıldı

    Gazze'nin cadde ve sokaklarından "çürümüş ceset kokuları" geliyor!

    Rusya’dan Google’a 20 desilyon doları aşan ceza

    Aşırı işlenmiş gıdalar sağlığı tehdit ediyor

    WFP: Gazze’deki insanî kriz kıtlığa dönüşebilir

    Sudan’da iç savaş yüzünden 14 milyon insan göç etti

    Uyuşturucu paraları terör örgütüne!

    Kredi kartları plastik bir silâh

    Asgari ücret eridi

    Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

    Edebiyat dünyasından da İsrail’e boykot kararı

    Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri seçildi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Adını anmanın yasak olduğu lider
    Osman ZENGİN

    Müfritane irtibat yolunda Doğu ve Güneydoğu seyahati
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mide için Kudret Narı
    Ali FERŞADOĞLU

    Her asrın mehdîleri ve Mehdî-i A’zam
    Cevher İLHAN

    “Oyun plânı”nın maksadı…
    Risale-i Nur'dan

    Samimî tesanüd ve meşveret-i şer’iye sizi muhafaza eder
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    BRICS ile zihinleri müşevveş etmememiz lazım...
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdîyet nedir?
    Süleyman KÖSMENE

    Meşveretlerin ortaya çıkardığı şahs-ı manevî ruhu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.