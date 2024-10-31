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31 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Barzani: Türkiye’deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir

31 Ekim 2024, Perşembe 10:09
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK’nın IKBY için de büyük bir sorun olduğunu belirterek, “Türkiye’deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir.” dedi.

Barzani, Erbil'de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ’ın bitmediğini ve Irak'a tehdit kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Barzani, terör örgütü DEAŞ’ın Şii, Sünni ve Kürt ayrımı yapmadığı ve terör örgütüyle mücadelede dış desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Barzani, “Bölge olarak istikrar faktörü olmak istiyoruz. Türkiye ile 12 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. İran ile de sorunları çözdük.” ifadelerini kullandı.

Irak’tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durmasının Irak’a 15 milyar dolar zarara mal olduğunu vurgulayan Barzani, konunun siyasi değil, ekonomik bir mesele olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Barzani, “Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye’ye petrol ihracatı konusunda teşekkür ediyoruz. Türkiye bundan bir kazanç elde etmedi, kar için de yapmadı. Bunu, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne destek amacıyla yaptı.” diye konuştu.

Terör örgütü PKK’nın bölgede oluşturduğu istikrarsızlığa değinen Barzani, şöyle konuştu:

“PKK bizim için de büyük bir sorundur. PKK, Kürdistan Bölgesi’nin kurum ve kuruluşlarına hiç saygı duymuyor. PKK bir çözümün olmasını istiyorsa bu eylemlerini terk etmelidir. Ankara’daki (TUSAŞ) terörist saldırı mevcut sürecin baltalanması amacıyla yapıldı. Türkiye’deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir. Türkiye’deki barış sürecinin sonuca ulaşmasından büyük mutluluk duyarız. Çözüm sadece Türkiye için değil tüm bölgeye katkı sağlar.

Türkiye’de mevcut hükümet iş başına geçtikten sonra Kürt meselesinde gözle görülür bir ilerleme kaydedildi. Daha önce 'Kürdüm' demek çok zordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Erbil ziyareti nedeniyle teşekkür ediyoruz ve bu IKBY olarak istikrar faktörü olmak istediğimizi ispatlayan bir ziyaretti.”

AA

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