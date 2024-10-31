Fransa'da 2023 yılında 735 ''evsiz'' öldü

Fransa'da 2023'te sokaklarda ölen evsizlerin sayısı son 12 yılı geride bırakarak 735 olarak kayıtlara geçti.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, "Sokakta Ölenler" topluluğu geçen yıl sokaklarda ölen evsizlere ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, ülkede 2022'de ölen evsiz sayısı 630 olurken, 2023'te bu sayı 735'e yükseldi. 2023'te ölen evsizlerin sayısı, topluluk tarafından son 12 yılda kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı oldu. Hayatında bir dönem sokakta yaşamış olanların da eklenmesi takdirde, geçen sene ölen evsizlerin toplam sayısı 826'ya yükseldi. Ölen evsizlerin yüzde 86'sını erkekler oluştururken, ölen kadın evsiz sayısında küçük bir yükseliş gözlemlendi. Evsizlerin yaklaşık üçte biri kış mevsiminde ölüyor. Fransa'da evsizler ortalama 48,8 yaşında ölürken, nüfusun geri kalanı ortalama 79,9 yıl yaşıyor. Öte yandan, "Sokakta Ölenler" topluluğu, ölen evsizlerin sayısının net olarak belirlenmesinin zor olduğuna dikkati çekiyor. AA

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