Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri seçildi

Dünyada üniversite sıralamalarını yapan yetkili kuruluşlardan biri olan ODTÜ URAP, 2024-2025 yılında Türkiye’nin en iyi üniversitelerini sıraladığı raporu internet sitesinden yayınladı.

Genel sıralamada, Türkiye’deki en başarılı üniversiteler arasında ilk üçte Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ yer aldı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan “2024-2025 Türkiye Sıralaması”nda Koç Üniversitesi, tıp fakültesi olan üniversiteler sıralamasında, ODTÜ ise tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında yine birinci oldu. Dünyada üniversite sıralamalarını yapan yetkili kuruluşlardan biri olan ODTÜ URAP’ın “2024-2025 Türkiye Sıralaması, https://newtr.urapcenter.org internet sitesinden duyuruldu. Üniversitelerin akademik performanslarının sıralandığı “2024-2025 Türkiye Sıralaması”nda, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK tarafından yayımlanan veriler kullanıldı. AA

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