Sudan’da iç savaş yüzünden 14 milyon insan göç etti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, iç savaşın yaşandığı Sudan’da yerinden edilenlerin sayısının 14 milyonu geçtiğini bildirdi.

Pope ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Pope, “Sudan’da durum felaket. Bunu başka türlü ifade etmenin bir yolu yok. Açlık, hastalık ve cinsel şiddet yaygın. Sudan halkı için bu bir kabus.” dedi. Bu, yıl boyunca Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme krizi oldu. Bu hafta yerinden edilme sayısı 11 milyona ulaştı. 3,1 milyon kişi ise çatışmalardan kaçmak için sınırları aştı. Toplamda, Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u yerinden edildi.” AA

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