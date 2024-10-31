WFP: Gazze’deki insanî kriz kıtlığa dönüşebilir

BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail saldırısı altındaki Gazze’de devam eden insani krize acil önlem alınmazsa bunun yakında kıtlığa dönüşebileceği konusunda uyardı.

Gazze'nin güneyinde de un ve ekmek krizi derinleşiyor: 'Böcek ve kurtlarla dolu unları almak zorunda kalıyoruz'

Gazze susuz ve gıdasız Merkezi Roma’da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, “WFP, Gazze’de devam eden insani krizin, acil önlem alınmazsa yakında kıtlığa dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Kış yaklaşırken, Gazze Şeridi’ne giren gıda ve diğer hayati insani yardım malzemelerinin eksikliği muhtemelen felaket sonuçlara yol açacaktır.” ifadeleri kullanıldı. BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) ay başında yayımlanan raporunun, kasım ayına kadar Gazze’deki halkın yüzde 90’dan fazlasının ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağına dikkati çektiği hatırlatılan açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki durumun kötüleşmeye devam ettiği, ayrıca yerel koşulların iyileştirilmemesi halinde kıtlıktan etkilenecek daha geniş bir grubun ortaya çıkma ihtimali olduğu belirtildi. AA

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