Uyuşturucu paraları terör örgütüne!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın “Türkiye Uyuşturucu Raporu Eğilimler ve Gelişmeler” başlıklı 2024 raporuna göre Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle kıtalar arası uyuşturucu ticaretinde geçiş güzergâhı olarak kullanılıyor ve Türkiye’den geçen uyuşturucunun önemli bir kısmı PKK/KCK terör örgütünün finansmanında kullanılıyor.

Sözcü’den Aytunç Erkin’in rapordan aktardığına göre, “Amerikan Dışişleri Bakanlığının raporlarına göre dünyanın en büyük 25 terörist grubunun en az bir düzinesinin dünya çapındaki uyuşturucu ticareti ile bağları olduğu tespit edilmiştir. Yıllık küresel getirisi 350-400 milyar doları bulan uyuşturucu kaçakçılığı hem dünyada hem de Türkiye’de terör örgütleri için çok cazip bir ekonomik kaynaktır. Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle kıtalar arası uyuşturucu ticaretinde geçiş güzergâhı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizden geçen uyuşturucunun önemli bir kısmı PKK/KCK terör örgütünün finansmanında kullanılmaktadır. Erkin’in aktardığına göre raporda PKK-YPG’yle ilgili şu tespitler yer verildi: “PKK’ya haber vermeden uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya organize gruplara ait uyuşturucu maddelere örgüt tarafından el konulduğu tespit edilmiştir.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.