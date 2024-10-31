Aşırı işlenmiş gıdalar sağlığı tehdit ediyor

Uzmanlar, tüketilen gıdalardaki katkı maddelerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine işaret ederek, raf ömrünü uzatmak için eklenen bu maddelerin, bilinçsiz kullanım durumunda ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyardı.

Diyetisyen Gizem Özölmez, günlük hayatta sıkça tüketilen paketli gıdalarda bulunan katkı maddelerinin, gıdanın lezzetini ve görünümünü korurken sağlığı tehdit edebileceğini kaydetti.

Renklendirici, koruyucu, antioksidan, tatlandırıcı ve jelleştirici gibi birçok gıda katkı maddesinin, gofret, kek, et ve süt ürünleri gibi çeşitli paketli gıdalarda sıklıkla kullanıldığı bilgisini paylaşan Özölmez, “Bu maddeler, gıdaların raf ömrünü uzatırken, bilinçsiz kullanımda insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle alerjik reaksiyonlar, metabolik problemler, sindirim sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflaması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Risk grubundaki kişiler daha dikkatli olmalı

Katkı maddelerinin etkilerinin özellikle hamileler, emziren anneler, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişier gibi risk gruplarında daha fazla görülebileceğine dikkati çeken Özölmez, “Bu grupların beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek, hazır gıdalardan kaçınmaları ve dengeli bir beslenme programı takip etmeleri büyük önem taşır.” ifadesini kullandı.