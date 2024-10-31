Kredi kartları plastik bir silâh

Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran konuk olduğu bir programda kredi kartı kullanımının tehlikelerinden bahsetti. “Kredi kartı kullanmayın” diyen Başaran şunları kaydetti:

“Kredi kartları, kapitalist düzenlerin, insanları sermayenin kölesi yapmak için kullandığı plastikten silahlardır. Kredi kartı tüm dünyanın en tehlikeli buluşlarından biri. Sizin tüketiminizi artırır. Kredi kartı cebinde olduğunda normalin çok üzerinde Bunu niye size bedavadan veriyorlar? Baba oğluna bunu vermiyor. Baba oğluna 100 bin lira vereyim de git harca 1 ay sonra ödersin demezken El alemin bankası bize bunu niye veriyor? Bedava peynir fare kapanında olur. Demek ki bir fare kapanı var. Beyinde bir reseptör varmış. Nakit harcadığınızda canınız acıyormuş. Can acıma duygusu oluyormuş. Psikolojik olarak harcayamıyormuşsunuz. Kredi kartını harcadığınızda da haz alma duygusu oluyormuş. Adamlar bunu bildiği için bunu üretmişler. Kapitalizmin çok güzel bir sözü vardır. Kapitalizm der ki: “Ben size konfor veririm, özgürlüğünüzü satın alırım” Babaannelerimizden daha konforlu bir hayat yaşıyoruz ama daha köleyiz.”

İstanbul - Lütfiye Kef