2026’da acılar sona ersin

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, 2026 yılının ilk gününde yayımladığı açıklamada, acil önceliğin İsrail’in soykırımının sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, “2025 yılı Gazze’de yaşayan Filistinliler için ölüm, zorla aç bırakma ve yıkımla geçti. Bu politikalar 2,4 milyondan fazla insanı doğrudan etkiledi.” ifadeleri kullanıldı. “2026 yılı acıların pekiştirildiği değil sona erdirildiği bir yıl olsun.” ifadesi kullanılan açıklamada, Arap ve İslâm ülkelerinin liderleri ile uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, Gazze’de kalan hayatların kurtarılması için hukukî ve ahlâkî sorumlulukların yerine getirilmesi ve acil harekete geçilmesi çağrısı yapıldı. AA

Okunma Sayısı: 211

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.