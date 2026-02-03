"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin

03 Şubat 2026, Salı 02:11
Eski Avrupalı büyükelçiler ve üst düzey yetkililerden oluşan 404 kişi, Filistin’deki vahim duruma karşı Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerin acil harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Gazze'de zulüm devam ediyor - Garantörler nerede?
İsrail’e 7 ülkeden yeni kınama

 

"Barış için AB personeli" girişimiyle düzenlenen bir ortak çağrı metni, AB kurumlarına ve üye ülke hükümetlerine gönderildi.

Eski Avrupalı büyükelçiler ve üst düzey yetkililerden oluşan 404 kişinin imza attığı ortak çağrıya göre, uluslararası düzenin benzeri görülmemiş sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde AB ve üye devletlerin Birleşmiş Milletler'in (BM) uzun süredir benimsediği ilke ve kararlar ile uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail-Filistin meselesine barış getirilmesi amacıyla ilgili tüm taraflarla tam anlamıyla angaje olması gerektiği belirtildi.

AB ve uluslararası toplumun öncelikli odağının Gazze’de sahada yaşanan mevcut ağır koşulların tersine çevrilmesi ve güvenlik durumunun giderek kötüleştiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki gelişmeler olması gerektiği ifade edildi.

AB ve üye ülkelerin, barışı baltalayan eylemleri bugüne kadar istikrarlı biçimde kınadığı, ancak bu kınamaların somut tedbirlerle desteklenmediği aktarıldı.

Barışı teşvik etmeye yönelik yeni girişimlerin eşiğinde, AB'nin Filistinlilerin devredilemez kendi kaderini tayin hakkını tehdit eden ve iki devletli çözümü zayıflatan ilhakçı gündemler izleyen tüm aktörlere karşı kararlı adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.

"Barış Kurulu"na dahil olunmaması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) ilgili kararları ve görüşleri doğrultusunda, İsrail’e yönelik tüm askeri desteğin durdurulması çağrısı yapıldı.

Yasa dışı yerleşimlerle yapılan ticaretin etkin biçimde yasaklanması gerektiği belirtilirken, benzer görüşlü ortaklarla ortak tutumlar belirlenmesi ve barışı teşvik edecek girişimler geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

"Güçlü ve sürdürülebilir adımlar atılmalı"

Girişimi düzenleyenlerden AB'nin Filistin nezdindeki temsilcisi eski Büyükelçi Sven Kühn von Burgsdorff, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "AB ve üye devletlerin, başta Gazze olmak üzere Batı Şeria’da ve Doğu Kudüs'te Filistin halkını etkileyen mevcut felaket tablosunu tersine çevirmek için güçlü ve sürdürülebilir adımlar atmasının zamanı gelmiştir." vurgusunu yaptı.

İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini belirten von Burgsdorff, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Küresel Güney'deki benzer görüşlü ortaklarla, özellikle Orta Doğu'daki ülkelerle ittifaklar kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Von Burgsdorff, "Bu çabalar, Filistin halkının devredilemez siyasi kendi kaderini tayin hakkının ve barış, güvenlik ve onur içinde yaşama hakkının korunmasını hedeflemelidir." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin

    Medvedev: Küresel çatışma tehlikesi çok büyük

    AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini açıklayacak

    Gerçek itibar kanaattedir

    Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''

    Harry Kasırgası'nda yüzlerce göçmen kaybolmuş olabilir

    Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu

    İsrail: Savaşa hazırlığı arttırma sürecindeyiz

    Fenerbahçe, Kocaelispor’u 2 golle geçti

    15 milyon genç harçlığa muhtaç: Ya seyredeceğiz, ya çözüm üreteceğiz

    İsrail’e 7 ülkeden yeni kınama

    İsrail basını: İran’la savaşın maliyeti ağır olur

    ABD, İran’a ‘saldırı’ için hazır değil

    Rusya'da eğitim uçağı düştü: 3 kişi öldü

    "Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün"

    Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı

    Avrupalılar Gazze’yi unutmadı

    Ülkenin dertlerini yüzleşerek çözeceğiz

    Akaryakıta dev zam kapıda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''
    Genel

    Harry Kasırgası'nda yüzlerce göçmen kaybolmuş olabilir
    Genel

    Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu
    Genel

    AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini açıklayacak
    Genel

    404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin
    Genel

    Medvedev: Küresel çatışma tehlikesi çok büyük
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail: Savaşa hazırlığı arttırma sürecindeyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.