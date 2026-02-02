"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail basını: İran’la savaşın maliyeti ağır olur

02 Şubat 2026, Pazartesi 18:18
İsrail basını, İran’a karşı muhtemel bir savaşın maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.

İsrail’de yayınlanan Calcalist ekonomi haber sitesinin haberinde, İran’a yönelik 13 Haziran 2025’te başlattığı son savaşın İsrail’e yaklaşık 20 milyar şekele (6,37 milyar dolar) mal olduğu ifade edildi. Haberde, İsrail güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin, çatışmanın süresine ve niteliğine bağlı olarak yeni bir çatışma turunun on milyarlarca şekele mal olabileceği yönünde uyarılarda bulunduğu kaydedildi. 

 

AA

