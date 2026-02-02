Avrupalılar Gazze’yi unutmadı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi, Almanya’nın İsrail’e silah satışlarına devam etmesini ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmesini protesto ederken, İsrail’in Filistinli tutukluları serbest bırakmasını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun mahkemede yargılanmasını istedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da toplanan on binlerce Filistin destekçisi, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze saldırılarını sürdürmesi ve İngiltere’nin İsrail’e silah satışlarına devam etmesine tepki gösterdi. İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye düzenlediği saldırıları ve yardım girişini kısıtlamasını protesto etti. “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Gazze’de saldırı durdurulsun” ve “Gıda kısıtlamasına son verilsin”, “İsrail barış anlaşmasına uysun” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı ve hava saldırısını durdurmasını ve İsveç’in İsrail’e silah satışına son vermesini talep etti. Ankara - aa **** Albanese: ABD desteğiyle Filistinliler yok ediliyor BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Al Jazeera Mubasher kanalına verdiği mülakatta, Gazze’deki güncel tabloyu ve uluslararası sistemin krizini çarpıcı detaylarla analiz etti. Albanese’ye göre dünya, Filistin halkının sistematik olarak yok edilmesini “kanıksayarak” büyük bir ahlaki çöküş yaşıyor. Albanese, 10 Ekim 2025’te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze’de hiçbir şeyin değişmediğini, aksine 450’den fazla sivilin daha öldürüldüğünü hatırlattı. Keskin nişancıların hastaneye gitmeye çalışan veya yemek arayan sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirten Raportör, “İlaç yok, barınak yok, sıcaklık yok. Çocuklar bu koşullar altında ölmeye devam ederken buna nasıl ateşkes diyebiliriz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Haber Merkezi

