2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail’e 7 ülkeden yeni kınama

02 Şubat 2026, Pazartesi 18:22
Türkiye ve 7 ülke İsrail’in Gazze’deki ateşkes ihlâllerini kınayarak, azami itidal çağrısı yaptı.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail’in binden fazla Filistinlinin ölümü ve yaralanmasına yol açan Gazze’de yinelenen ateşkes ihlâllerini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, 7 ülkenin ortak açıklamasını yayınladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu eylemler, bölgesel ve uluslararası tarafların, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın ikinci aşamasını ilerletmek ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararını uygulamak üzere birlikte çalıştığı bir dönemde, gerilimi tırmandırma ve sükunetin güçlendirilmesi ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltalama riskini ortaya çıkarmaktadır.”

Barış çabaları engelleniyor

Tekrarlanan bu ihlâllerin siyasî sürece doğrudan tehdit oluşturduğu ve Gazze Şeridi’nde hem güvenlik, hem de insanî şartlar bakımından daha istikrarlı bir aşamaya geçiş için uygun ortamın oluşturulmasına yönelik devam eden çabaları engellediği vurgulanan açıklamada, Trump’ın Barış Planı’nın ikinci aşamasının başarısının sağlanması için bu plana tam bağlılığın gerekli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bakanlar ayrıca, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet olma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesi amacıyla tüm taraflara bu kritik dönemde sorumluluklarını tam olarak yerine getirme ve azami itidal gösterme çağrısında bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı. 

AA

