"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''

03 Şubat 2026, Salı 00:40
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken Tahran yönetimini "dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler" ifadeleriyle tehdit etti.

Başbakan Netanyahu, İsrail Meclisi’nin kuruluşunun 77’nci yıldönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu süreçte İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

 

Önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu belirten Netanyahu, İran yönetimini "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek." sözleriyle tehdit etti.

Öte yandan Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail'e gelerek Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

ABD'li Özel Temslici Witkoff'un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiğini aktaran İsrail basını, ziyaretin İran'la gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin

    Medvedev: Küresel çatışma tehlikesi çok büyük

    AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini açıklayacak

    Gerçek itibar kanaattedir

    Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''

    Harry Kasırgası'nda yüzlerce göçmen kaybolmuş olabilir

    Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu

    İsrail: Savaşa hazırlığı arttırma sürecindeyiz

    Fenerbahçe, Kocaelispor’u 2 golle geçti

    15 milyon genç harçlığa muhtaç: Ya seyredeceğiz, ya çözüm üreteceğiz

    İsrail’e 7 ülkeden yeni kınama

    İsrail basını: İran’la savaşın maliyeti ağır olur

    ABD, İran’a ‘saldırı’ için hazır değil

    Rusya'da eğitim uçağı düştü: 3 kişi öldü

    "Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün"

    Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı

    Avrupalılar Gazze’yi unutmadı

    Ülkenin dertlerini yüzleşerek çözeceğiz

    Akaryakıta dev zam kapıda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''
    Genel

    Harry Kasırgası'nda yüzlerce göçmen kaybolmuş olabilir
    Genel

    Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu
    Genel

    AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini açıklayacak
    Genel

    404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin
    Genel

    Medvedev: Küresel çatışma tehlikesi çok büyük
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail: Savaşa hazırlığı arttırma sürecindeyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.