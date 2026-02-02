İran: Diploması savaştan her zaman öncelikli

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki gerilimlerin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaların önemine dikkati çekti.

Pezeşkiyan, “İran için, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi her zaman savaştan daha öncelikli olmuştur ve diğer tarafın da İran’ın tehdit ve güç yoluyla müzakereye zorlanamayacağını anladığını umuyoruz” dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya kararlı bir şekilde karşılık verileceğini, buna karşın diplomasinin öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı. AA

