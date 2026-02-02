Fenerbahçe, Kocaelispor’u 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, misafir olduğu Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar 5. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Asenesio’nun ortasına iyi yükselen Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci’de kaldı. 8. dakikada Petkovic’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rivas, uygun pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi. 16. dakikada Can Keleş’in ceza sahası sağ çaprazından sol ayakla yaptığı orta şut karışımı vuruşta falso alan top, uzak direğin yanından az farkla auta çıktı. 45. dakikada Fenerbahçe’nin hızlı gelişen atağında Asensio’nun sol kanattan ortasına gelişine En Nesyri’nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. Alvarez’in dönen topa müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci’de kaldı. 45+1’de Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio’nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı 56. dakikada sağ kanattan topu ileri taşıyan Can Keleş’in ceza sahası içine yerden ortasında Petkovic gelişine vurdu. Ederson meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 60. dakikada Ahmet Oğuz’un sol köşeden kullandığı korner atışında Show kafayı vurdu. Meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti. 75. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Semedo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu yerden altıpas içine gönderdi. Nene’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. AA

