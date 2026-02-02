"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

Fenerbahçe, Kocaelispor’u 2 golle geçti

02 Şubat 2026, Pazartesi 22:00
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, misafir olduğu Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Asenesio’nun ortasına iyi yükselen Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci’de kaldı.

8. dakikada Petkovic’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rivas, uygun pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

16. dakikada Can Keleş’in ceza sahası sağ çaprazından sol ayakla yaptığı orta şut karışımı vuruşta falso alan top, uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

45. dakikada Fenerbahçe’nin hızlı gelişen atağında Asensio’nun sol kanattan ortasına gelişine En Nesyri’nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. Alvarez’in dönen topa müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci’de kaldı.

45+1’de Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio’nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı 

56. dakikada sağ kanattan topu ileri taşıyan Can Keleş’in ceza sahası içine yerden ortasında Petkovic gelişine vurdu. Ederson meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

60. dakikada Ahmet Oğuz’un sol köşeden kullandığı korner atışında Show kafayı vurdu. Meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti.

75. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Semedo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu yerden altıpas içine gönderdi. Nene’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

AA

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin

    Medvedev: Küresel çatışma tehlikesi çok büyük

    AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini açıklayacak

    Gerçek itibar kanaattedir

    Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''

    Harry Kasırgası'nda yüzlerce göçmen kaybolmuş olabilir

    Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu

    İsrail: Savaşa hazırlığı arttırma sürecindeyiz

    Fenerbahçe, Kocaelispor’u 2 golle geçti

    15 milyon genç harçlığa muhtaç: Ya seyredeceğiz, ya çözüm üreteceğiz

    İsrail’e 7 ülkeden yeni kınama

    İsrail basını: İran’la savaşın maliyeti ağır olur

    ABD, İran’a ‘saldırı’ için hazır değil

    Rusya'da eğitim uçağı düştü: 3 kişi öldü

    "Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün"

    Hakkari'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 18 yaralı

    Avrupalılar Gazze’yi unutmadı

    Ülkenin dertlerini yüzleşerek çözeceğiz

    Akaryakıta dev zam kapıda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yine tehditler savurdu: ''Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek''
    Genel

    Harry Kasırgası'nda yüzlerce göçmen kaybolmuş olabilir
    Genel

    Trump: Hindistan, Rusya'dan petrol alımını durdurdu
    Genel

    AB, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini açıklayacak
    Genel

    404 eski Avrupalı büyükelçi ve üst düzey yetkiliden Filistin çağrısı: Acil harekete geçin
    Genel

    Medvedev: Küresel çatışma tehlikesi çok büyük
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail: Savaşa hazırlığı arttırma sürecindeyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.