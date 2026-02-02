ABD, İran’a ‘saldırı’ için hazır değil

New York merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetiminin İran’a yönelik muhtemel bir askerî hamle öncesinde bölgedeki savunma kapasitesini artırma arayışında olduğu bildirildi.

Pentagon’un, İran’dan gelebilecek muhtemel bir misillemeye karşı Orta Doğu’daki üslerini daha korunaklı hale getirmeden geniş kapsamlı bir operasyona girmeyi planlamadığı öne sürüldü. Haberde yer alan bilgilere göre ABD’li yetkililer, İran’a yönelik hava saldırılarının yakın bir takvimde gerçekleşmesinin beklenmediğini ifade ediyor.

İran: Nükleerde anlaşırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran’ın nükleer silâha sahip olmayacağını garanti altına alan adil bir anlaşmaya taraftar olduklarını belirterek, “Başkan Trump nükleer silâh olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün. Buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz. Ancak bizim güvene ihtiyacımız var. Asgarî düzeyde bir güven mutlaka gereklidir” dedi.