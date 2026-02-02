15 milyon genç harçlığa muhtaç: Ya seyredeceğiz, ya çözüm üreteceğiz

Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı’nın araştırmasına göre 30 yaş altı 15 milyon genç, anne-babasından aldığı harçlıkla ayakta kalıyor.

Bilişime ve Eğitime Erişim Vakfı’nın (BEEV) ‘Bilişim Hakkı ve Erişim: Gençlerin Erişim, Algı ve Yeterlilik Görünümü’ araştırmasına göre, 30 yaş altı 21 milyon gencin 15 milyonu her sabah anne babasından alacağı harçlığa muhtaç. Gençlerin yarısı dijital cihazı bozulduğunda, yenisini uzun vadede çok zorlanarak alabileceğini veya hiç alamayacağını söylüyor.

Türkiye’de dijital dünyada örgütlü bir kötülüğün hâkim olduğunu, gençlerin bu kötülük karşısında en kırılgan grubu oluşturduğunu vurgulayan Ağırdır, “Toplumsal adaleti dizilere bıraktık. Ya 15 yaşındaki gençlerin tetikçi olmasına razı olacağız ya da bunu değiştirmek için politika üreteceğiz. Gençlere daha iyi bir ortam oluşturmak için uzlaşmanın olduğu, ulusal bir stratejiye ihtiyaç var.” dedi.

Gençlerin çığlığı duyulmuyor

Araştırmayı hazırlayan Veri Enstitüsü’nün Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır, “Bugün 15 milyon genç her sabah anne babasından alacağı harçlığa muhtaç. Telefonu bozulsa yenisini alamayacağını biliyor. Bu veriler gençlerin çığlık attığını gösteriyor. “Gençler iş beğenmiyor” savı doğru değil, hayallerini gerçekleştirecek şartlar sunulmuyor.” dedi.