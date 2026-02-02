Ülkenin dertlerini yüzleşerek çözeceğiz

02 Şubat 2026, Pazartesi 09:41
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı’na katıldı.
Özel, şöyle konuştu: “Suriye’de yaşananlar Türkiye’nin barış sürecini asla sekteye uğratmamalı, tam tersine hızlandırmalıdır. Biz bunun için kararlılıkla çalışmaya devam edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı’mız da bu kararlılığın somut göstergelerinden biri olarak yeni bir başlangıçtır. Bugün kurucu siyasetin yeniden ayağa kalktığı bir eşikteyiz. Bu ülkenin sorunlarını inkar ederek değil yüzleşerek çözeceğiz. Geçmişimiz de geleceğimiz de ortaktır. Ortak vatanımızda ay yıldızlı bayrağımızın altında, kardeşçe, huzur içinde hep birlikte yaşayacağız.”
Ankara - Anka
