Gazze'de zulüm devam ediyor - Garantörler nerede?

GAZZE'DE BARIŞA GARANTÖR OLAN ÜLKELERİN İSRAİL ZULMÜ KARŞISINDA SESSİZ KALMALARI KINANDI. AÇIKLAMALARDA "GAZZE'DE YAPILAN ZULMÜ UNUTTURMAYACAĞIZ" DENİLDİ.

116 haftadır Gazze için yürüyorlar

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek gayesiyle 116. haftada da "Sessiz Yürüyüş"lerini sürdürdüler. Grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Naci Ceviz, 116. kez dünyanın sustuğu yerde insanlığın ölmediğini haykırmak, Filistin'in, Gazze'nin ve zulüm gören bütün mazlumların gür sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze’yi ve mazlumları konuşmalıyız

Prof. Dr. Naci Ceviz, "Yeryüzünde tek kişi kalsak bile Gazze’yi ve mazlumları konuşmalı, onlar için dua etmeli ve elimizden geldiğince onlara yardım göndermeliyiz. Unutmayalım hepimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değilizdir. Bugün tavır koymazsak, yarın bizim için ağlayacak kimse bulamayız. İşte bunun için Gazze'de yapılan zulmü unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

***

Boykot ve net tavır çağrısı

Gazze’de zulüm ve insanî kriz sürerken, hekimler ve sivil toplum örgütleri garantörlerin sessizliğini eleştirerek yardım, boykot ve net tavır çağrısı yaptı.

Grup adına açıklama yapan AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Ceviz, 116. kez dünyanın sustuğu yerde insanlığın ölmediğini haykırmak, Filistin’in, Gazze’nin ve tüm zulüm gören mazlumların gür sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Zalimlere maddî destek vermeyin

Tam üç yıldır, sözde modern dünyanın gözleri önünde Gazze’de sistematik bir soykırım işlendiğini ifade eden Ceviz, bunun sadece bir savaş değil, bir halkın evinden, barkından, canından ve toprağından koparılması olduğunu vurguladı. Boykot çağrısı yapan Ceviz, “Dostlarımıza elimiz yeterli ulaşmıyor olabilir, ancak zalimlere maddî destek vermemek mümkündür” ifadelerini kullandı.

Mazlumları unutmayalım

Son zamanlarda yapılan en önemli taktiğin, Gazze’yi gündemden düşürmek ve gözlerden uzaklarda katliamlara devam etmek olduğunun altını çizen Ceviz, “Yeryüzünde tek kişi kalsak bile Gazze’yi ve mazlumları konuşmalı, onlar için dua etmeli ve elimizden geldiğince onlara yardım göndermeliyiz. Unutmayalım hepimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değilizdir. Bugün onların ülkesinde olan yarın bizim vatanımızda olacaktır. Bugün tavır koymazsak, safımızı belirlemezsek yarın bizim için ağlayacak kimse bulamayız. İşte bunun için Gazze’de yapılan zulmü unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Erzurum - aa

***

Ateşkes ihlalleri sürüyor

Filistin’e Özgürlük Platformu, Gazze’de devam eden insanî krize ve İsrail’in politikalarına dikkati çekmek amacıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde basın açıklaması yaptı.

Platform, “Türkiye Trump’ı asla normalleştirmemelidir. Trump’ın planlarının Gazze halkının, Filistinli tutsakların yararına olacağı propagandasını yapmamalıdır. Tersine Türkiye artık vanalardan akanın petrol değil kan olduğunun farkına varmalıdır. Petrol, İsrail ordusunun Filistin ve bölgedeki yerleşimci-sömürgeci genişlemeci işgal politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Soykırım süresince İsrail’in toplam petrol ithalatının en az yüzde 40’ı Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattından yapılmıştır. Bu petrol, soykırımcı işgal ordusunun hava kuvvetleri, askeri araçları ve tanklarının kullandığı yakıta dönüşmüştür. İktidarın bunu yapmaya hakkı yok” dedi.

İzmir - Anka

***

Anne karnında ölüyorlar

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Münir el-Berş, İsrail’in bölgedeki soykırım suçlarını örtbas etmek amacıyla doğum rakamlarını kasıtlı olarak yüksek gösterdiğini açıkladı. El-Berş, resmi verilere dayanarak yaptığı açıklamada, İsrail’in “60 bin doğum” iddiasının aksine, geçtiğimiz yıl Gazze’de sadece 50 bin canlı doğum kaydedildiğini ve bu rakamın savaş öncesine göre %11’lik bir düşüşe tekabül ettiğini belirtti. Dr. el-Berş, İsrail’in rakamları manipüle ederek çocukların hedef alınmadığı ve nüfusun normal seyrinde arttığı algısını yerleştirmeye çalıştığını vurguladı. Ancak bakanlık verileri, sadece 2025 yılında 615 ceninin İsrail saldırıları ve yetersiz sağlık koşulları nedeniyle anne karnında can verdiğini gösteriyor. Doğum oranlarındaki bu sert düşüş, savaşın doğrudan genetik ve demografik bir yıkıma yol açtığının kanıtı olarak sunuluyor.

Haber Merkezi

***

Avrupalılar Gazze’yi unutmadı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi, Almanya’nın İsrail’e silah satışlarına devam etmesini ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmesini protesto ederken, İsrail’in Filistinli tutukluları serbest bırakmasını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun mahkemede yargılanmasını istedi. İngiltere’nin başkenti Londra’da toplanan on binlerce Filistin destekçisi, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze saldırılarını sürdürmesi ve İngiltere’nin İsrail’e silah satışlarına devam etmesine tepki gösterdi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye düzenlediği saldırıları ve yardım girişini kısıtlamasını protesto etti. “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Gazze’de saldırı durdurulsun” ve “Gıda kısıtlamasına son verilsin”, “İsrail barış anlaşmasına uysun” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı ve hava saldırısını durdurmasını ve İsveç’in İsrail’e silah satışına son vermesini talep etti.

Ankara - aa

***

Albanese: ABD desteğiyle Filistinliler yok ediliyor

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Al Jazeera Mubasher kanalına verdiği mülakatta, Gazze’deki güncel tabloyu ve uluslararası sistemin krizini çarpıcı detaylarla analiz etti. Albanese’ye göre dünya, Filistin halkının sistematik olarak yok edilmesini “kanıksayarak” büyük bir ahlaki çöküş yaşıyor.

Albanese, 10 Ekim 2025’te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze’de hiçbir şeyin değişmediğini, aksine 450’den fazla sivilin daha öldürüldüğünü hatırlattı. Keskin nişancıların hastaneye gitmeye çalışan veya yemek arayan sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirten Raportör, “İlaç yok, barınak yok, sıcaklık yok. Çocuklar bu koşullar altında ölmeye devam ederken buna nasıl ateşkes diyebiliriz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi