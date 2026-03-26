Kınamaları bırakalım: İsrail’i birlikte durduralım

26 Mart 2026, Perşembe 10:37
BM Raportörü Albanese, İsrail’e karşı kınamanın yetmediğini belirterek silah sevkiyatının durdurulması ve ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, üye ülkelerin İsrail ile ilişkileri sürdürmeye devam etmesini eleştirerek, ülkelerin savaş suçu işleyen bir devlete silah sevkiyatı “yapmama” yükümlülüğü olduğunu anımsattı. Albanese, “İsrail’i durdurmaya yönelik büyük çaplı bir müdahale olmadığı sürece Gazze’deki Filistinlilerin kurtarılmasına dair hiçbir ümidim yok” ifadesini kullanarak, İsrail’i durdurmanın en barışçıl yolunun ilişkileri kesmekten geçtiğini vurguladı.

Durum daha da kötüleşiyor

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze’deki durumun daha da kötüleştiğinin altını çizen Albanese, İsrail’in ateşkesten bu yana 650 Filistinliyi öldürdüğünü, pek çok kişinin ise çadırlarda kalmaya devam etmesine rağmen halen saldırıların hedefi olduğunu kaydetti. Gazze’de süregelen yıkıma, açlığa ve ıstıraba dikkati çeken Albanese, kötüleşen şartların “tesadüf” değil “kasıtlı” olduğunu vurguladı. 

Filistinlilerin eyleme ihtiyacı var

Albanese, İsrail’in soykırımına uğrayan Filistinlilerin kınamalara değil eyleme ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkeleri İsrail ile bağlarını koparmaya çağırdı. Holokost’un bir silah olarak kullanılmasının bırakılması gerektiğine dikkati çeken Albanese, “İsrail, çocuklara aileleriyle birlikte işkence ederken, onları katlederken, aç bırakırken ve diri diri yakarken hangi dini savunduğu umurumda değil. Mesele din değil. Bunu kimlik meselesi haline getirmeyi bırakın” dedi.

Bağınızı koparın

Albanese, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanki sorumluluklar başka yerdeymiş gibi konuşmak artık inandırıcı değil. Bu yüzden size gerçekten soruyorum. İçinizdeki insana soruyorum. Özellikle de devletleriniz İsrail ile ticaret yapmaya ve Filistinliler üzerinde test ettiği silah ve teknolojilerle İsrail’i silahlandırmaya devam ederken, kınamaktan yorulmadınız mı?” BM Filisin Özel Raportörü Albanese, “Sizin yükümlülüğünüz onları (İsrail) tanımamak, onlara yardım etmemek, destek vermemek ve silah göndermemektir. Öyleyse, onların hukuka aykırı işgaline yardım etmeyi ve destek vermeyi bırakın. Onlarla bağlarınızı koparın.” 

