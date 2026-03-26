İran: Müzakere edilecek konumda değilsiniz

ABD’nin 15 maddelik ateşkes planını reddeden İran, söz konusu diplomatik adımı alaya aldı. Hem düzenli orduyu hem de Devrim Muhafızları’nı bünyesinde barındıran İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı, herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Komutanlık sözcüsü Tuğgeneral Ebrahim Zolfagari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, “İç çatışmanızın seviyesi kendinizle müzakere yapacak noktaya mı geldi? Bizim ilk ve son sözümüz ilk günden bu yana hep aynıydı ve aynı kalacak: Bizim gibi insanlar, sizin gibi insanlarla asla anlaşamaz. Ne şimdi ne de hiçbir zaman” diye konuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre, ABD’nin müzakere masasına oturacak konumda olmadığını da savunan sözcü, “Stratejik güç diye övündüğünüz şey stratejik bir başarısızlığa dönüştü. Küresel süper güç olduğunu iddia eden birisi, bu beladan çıkabilseydi çoktan çıkardı” dedi.

ABD anlaşma hazırlığı yapıyor iddiası

ABD’nin, İran ile bir ay süreli ateşkes ilan edilmesini hedeflediği ve bu kapsamda bir anlaşma mekanizması üzerinde çalışıldığı öne sürüldü. Ateşkes planını ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in hazırladığı iddia edildi. Anlaşma taslağında “Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na teslim edilmesi”, “İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması”, “İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması” gibi maddelerin yer aldığı kaydedildi. Al Arabiya’nın, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna dayandırdığı habere göre, Washington yönetiminin hedefinin bir ay sürecek geçici ateşkes olduğu belirtilirken, İran ile yapılması planlanan anlaşmanın Gazze ve Lübnan’daki mutabakatlara benzerlik taşıdığı ifade edildi.

