ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

AB Komisyonundan Lahbib: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı!

15 Aralık 2025, Pazartesi 18:28
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'ye insani yardım girişlerinin hala engellerle karşılaştığına değinerek, "Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı." dedi.

Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

Ateşkese rağmen hala her gün Filistinlilerin öldürüldüğünün altını çizen Lahbib, 2 hafta önce Mısır'a gittiğini, Gazze'ye geçişine izin verilmediğini anımsattı.

Lahbib, Refah Sınır Kapısı'nda yüzlerce yardım kamyonunun bekletildiğine dikkati çekerek, yardım çalışanlarının çok fazla idari engelle karşılaştığını vurguladı.

Gazze'de özellikle kış aylarında ihtiyaçların çok büyük olduğunu belirten Lahbib, "Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı." ifadesini kullandı.

Suriye'ye insani yardımlar da görüşülecek

Lahbib, toplantı kapsamında aynı zamanda Suriye'ye yönelik insani yardımların da ele alınacağını bildirdi.

Suriye'de hala 16 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Lahbib, Suriye'ye kalkınmayla beraber insani yardım konusunda daha fazla nasıl katkıda bulunabileceklerini görüşeceklerini aktardı.

AA

