Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin

Gazze Şeridi’ndeki Aşiret İşleri Yüksek Konseyi Başkanı El-Muğni, 10 Aralık’tan bu yana 14 kişinin ölümüne, 53 bin çadırın tamamen veya kısmen hasar görmesine ve sular altında kalmasına yol açan yoğun yağışların dinmesi sonrasında açıklamada bulundu.

Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz! Muğni, “Gazze Şeridi’ndeki çadırların, içinde yaşayanları koruyamayacağını” söyledi. Fırtına ve yağışların had safhaya ulaştığı günlerde bu çadırların çoğunun yağmur suyuyla dolduğunu aktaran Muğni, çadırların “yerinden edilmiş kişileri korumaktan tamamen yetersiz kaldığını” kaydetti. Yerinden edilen Filistinliler için bu harap çadırlar yerine prefabrik evler sağlanması çağrısında bulunan Muğni, “Gazze’deki yeniden yapılanma süreci uzun zaman alacak ve bu süre zarfında çadırlarda kalamayız” ifadelerini kullandı. *** İşgalciden ağaç katliamı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın orta kesimindeki Ramallah şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Turmusayya kasabasında yüzlerce ağacı söktü. Turmusayya Belediye Başkanı Lafi eş-Şelebi, İsrail ordusunun bölgeyi askerî bölge ilan ettiğini ve halkı buraya yaklaştırmadığını kaydetti. Belediye Başkanı, buldozerlerle arazilerin sürülmesinin devam etmesi durumunda yaklaşık 4 bin ağacın sökülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. AA

Okunma Sayısı: 203

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.