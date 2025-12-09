AB: Suriye için tarihî fırsat

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz’den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Suriye’nin devrik lideri Beşer Esad yönetiminin çöküşünün yıl dönümünde ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Esad rejiminin devrilmesinin, yüz binlerce insanın ölümüne, kaybolmasına, yerinden edilmesine, ülkenin büyük bölümünün yıkımına yol açan ve Suriye toplumunun yapısı üzerinde yıkıcı sonuçlar doğuran on yıllarca süren acımasız diktatörlüğün sonu anlamına geldiği bildirildi. “(Rejimin) düşüşü, Suriye halkına siyasî, ekonomik ve sosyal bir geçişe girme konusunda tarihî fırsat verdi” denilen açıklamada, AB’nin Suriye’nin toparlanmasını desteklemek için yaptırımları kaldırma ve diyaloğu yeniden başlatma gibi adımlar attığı vurgulandı. AA

