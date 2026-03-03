İyi ki varsın Yeni Asya'm

Eskişehir Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlemiş olduğu programda Gazetemizin 57. kuruluş yıldönümü büyük bir coşku ile kutlandı.

ESKİŞEHİR - SERPİL LALE

Eskişehir Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlemiş olduğu programda Gazetemizin 57. kuruluş yıldönümü büyük bir coşku ile kutlandı. Uhuvvet kahvaltısı ile başlayan programın ardından gazetemizin yayın serencamını gösteren sinevizyon gösterisi yapıldı.

Daha sonra “Bediüzzaman ve Neşriyat” konulu seminer verildi. Seminerde Bediüzzaman Hazretlerinin gazete ile tanışmasının 1897 yılında Bitlis’ten Van’a gitmesi ile Van Valisinin konağında kaldığı günlerde başladığı ve Müslümanlara alakadar eden önemli bir haber üzerine “Kur’ân’ın Sönmez ve söndürülemez bir manevî güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim” kararını aldığı ve İstanbul’a gittiği, burada dergi ve gazetelerde makaleler yazmaya başladığı, o zamanın sıcak gündemi olan Meşrutiyet ve hürriyet tartışmaları ile ilgili fikirlerini beyan eden Üstad Hazretlerinin kendisinin de bir gazete çıkarma teşebbüsü olduğu, ancak o zamanın şartlarının buna müsaade etmediği ifade edildi.

GAZETE İHTİYACI NEDEN DOĞDU?

1960 sonrası Nurculuğu bitirmek ve tesirini kırmak için Neşriyat yoluyla yapılan teşebbüslere karşı gazete ihtiyacı doğduğu ve Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin öncülüğünde 1967’de Bâb-ı Âlî’de haftalık İttihat gazetesi çıkmaya başladığı anlatıldı. Haftalık bir gazetenin ihtiyaçlara cevap verememesi sonucu günlük çıkan bir gazete olarak, 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Asya’nın ismini Bekir Berk Ağabeyin koyduğu ve gazetenin çıktığı O gün, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan boğaz köprüsünün temeli atıldığı hatırlatıldı.

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP SONRASI MEHMET KUTLULAR

Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin vefatına kadar onunla birlikte hizmet eden ve meşveret kararı ile Yeni Asya gazetesinin başına getirilen aziz, sıddık, cesur bir Nur talebesi olan Mehmet Kutlular Ağabey, Zübeyir Ağabeyden devraldığı Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine uygun bir şekilde, iman ve Kur’ân davasının bir sözcüsü olarak yaptığı hizmetlerin asla unutulmaması gerektiği, İslam’a ve Müslümanlara hücumların yapıldığı en sıkıntılı zamanlarda cesur bir şekilde dinin ve dindarların izzet ve şerefini koruyan tavrı her türlü tebrik ve takdire şayan olduğu belirtilmiş ve rahmet duaları ile seminer bitmiştir.

Hadiseleri Risale-i Nur’daki hakikatler ışığında, her an değişen olaylara değişmeyen ölçülerle isabetli teşhisler koyan tavizsiz istikrarlı bir çizgiden ayrılmayan, günlük bir lahika olarak hizmet veren Yeni Asya’yı düzenli olarak takip eden okuyucular olarak, ortak bakış açısını yakalamakla beraber uhuvvetimizi pekiştiren vefat doğum, nikah gibi haberlerle üzüntü ve sevincimizi paylaşıyor ve Risale-i Nur’un tüm dünyaya ulaşmasını Arzu ediyoruz.

İyi ki varsın Yeni Asya.