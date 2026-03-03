"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2026 SALI - YIL: 57

İyi ki varsın Yeni Asya'm

03 Mart 2026, Salı 03:32
Eskişehir Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlemiş olduğu programda Gazetemizin 57. kuruluş yıldönümü büyük bir coşku ile kutlandı.

ESKİŞEHİR - SERPİL LALE

Eskişehir Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlemiş olduğu programda Gazetemizin 57. kuruluş yıldönümü büyük bir coşku ile  kutlandı. Uhuvvet kahvaltısı ile başlayan programın ardından gazetemizin yayın serencamını gösteren sinevizyon gösterisi yapıldı. 

Daha sonra “Bediüzzaman ve Neşriyat” konulu seminer verildi. Seminerde Bediüzzaman Hazretlerinin gazete ile tanışmasının 1897 yılında Bitlis’ten Van’a gitmesi ile Van Valisinin konağında kaldığı günlerde başladığı ve Müslümanlara alakadar eden önemli bir haber üzerine “Kur’ân’ın Sönmez ve söndürülemez bir manevî güneş olduğunu bütün dünyaya ispat edeceğim” kararını aldığı ve İstanbul’a gittiği, burada dergi ve gazetelerde makaleler yazmaya başladığı, o zamanın sıcak gündemi olan Meşrutiyet ve hürriyet tartışmaları ile ilgili fikirlerini beyan eden Üstad Hazretlerinin kendisinin de bir gazete çıkarma teşebbüsü olduğu,  ancak o zamanın şartlarının buna müsaade etmediği ifade edildi.

GAZETE İHTİYACI NEDEN DOĞDU?

1960 sonrası Nurculuğu bitirmek ve tesirini kırmak için Neşriyat yoluyla yapılan  teşebbüslere karşı gazete ihtiyacı doğduğu ve Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin öncülüğünde 1967’de Bâb-ı Âlî’de haftalık İttihat gazetesi çıkmaya başladığı anlatıldı. Haftalık bir gazetenin ihtiyaçlara cevap verememesi sonucu günlük çıkan bir gazete olarak, 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Asya’nın ismini Bekir Berk Ağabeyin koyduğu ve  gazetenin çıktığı O gün, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan boğaz köprüsünün temeli atıldığı hatırlatıldı.

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP SONRASI MEHMET KUTLULAR

Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin vefatına kadar onunla birlikte hizmet eden ve meşveret kararı ile Yeni Asya gazetesinin başına getirilen aziz, sıddık, cesur bir Nur talebesi olan Mehmet Kutlular Ağabey, Zübeyir Ağabeyden devraldığı Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine uygun bir şekilde, iman ve Kur’ân davasının bir sözcüsü olarak yaptığı hizmetlerin asla unutulmaması gerektiği, İslam’a ve Müslümanlara hücumların yapıldığı en sıkıntılı zamanlarda cesur bir şekilde dinin ve dindarların izzet ve şerefini koruyan tavrı her türlü tebrik ve takdire şayan olduğu belirtilmiş ve rahmet duaları ile seminer bitmiştir.

Hadiseleri Risale-i Nur’daki hakikatler ışığında, her an değişen olaylara değişmeyen ölçülerle isabetli teşhisler koyan tavizsiz istikrarlı bir çizgiden ayrılmayan, günlük bir lahika olarak hizmet veren Yeni Asya’yı düzenli olarak takip eden okuyucular olarak, ortak bakış açısını yakalamakla beraber uhuvvetimizi pekiştiren vefat doğum, nikah gibi haberlerle üzüntü ve sevincimizi paylaşıyor ve  Risale-i Nur’un tüm dünyaya ulaşmasını Arzu ediyoruz.

İyi ki varsın Yeni Asya.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hürmüz Boğazı kapatıldı - 'Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz'

    "Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, 3. Dünya Savaşı başlayacak"

    Şubat ayından bu yana Etiyopya topraklarından Sudan'a İHA'lar giriyor

    Yunanistan ve AB üyesi 7 ülke, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor

    Almanya ve Fransa üst düzey nükleer kontrol grubu kurdu

    Avrupa ülkeleri ABD'nin İran'a saldırılarını destekliyor

    Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan Orta Doğu için acil barış çağrısı

    "Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga yakında geliyor."

    Malatya Battalgazi'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Maddî ve mânevî hayat için: Sağlık prensipleri

    İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

    "Arap ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdur"

    Alman hükümetinin, İran’a karşı askeri saldırılara katılma niyeti olmadığını söyledi

    "İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu"

    AB için acil bir enerji arz güvenliği endişesi bulunmuyor

    Ürdün hava sahasını kısmen kapattı

    "Düşmanlarını yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceğiz”

    Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı

    Güney Sudan'da silahlı saldırı: 169 ölü, 50 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hürmüz Boğazı kapatıldı - 'Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz'
    Genel

    Olga Converts to Islam and Takes the Name “Oya”
    Genel

    İyi ki varsın Yeni Asya'm
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.