ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Abbas: Gazze’de bölünmeyi kabul etmiyoruz

09 Ocak 2026, Cuma 21:41
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze’nin bölünmesini reddettiklerini belirterek, İsrail’in Gazze’nin herhangi bir bölümünde meşruiyetinin bulunmadığını söyledi.

Abbas, Fetih Hareketi Devrim Konseyi’nin 13. dönem açılışında yaptığı konuşmada, Filistin Devleti’nin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü kapsayan tek ve bölünmez bir coğrafî-siyasî bütün olduğunu vurgulayarak, önceliklerinin Gazze’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insanî yardımların derhal girişinin sağlanması olduğunu ifade etti. 

