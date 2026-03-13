Faize var, emekliye yok

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP TBMM Grup Toplantısı’ndaki emekli maaşları ve bayram ikramiyesine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

İktidarın, “Hazinede para olmadığı” gerekçesiyle emekli bayram ikramiyesinde artış yapmadığını ileri sürerek, eleştirilerde bulunan Günaydın, “2 trilyon 770 milyar lirayı faize gömüyorsunuz ama onun yüzde 1,5’i kadar olan 1000 liralık emekli bayram ikramiyesine ilave zammı bile yapamayacak bir haldesiniz ama lafa geldi mi Türkiye Yüzyılı, uçan kaçan bir AK Parti hükümeti. İşte tablo bu kadar açıktır. Bu bayramı da emeklilerimiz gözlerini torunlarından kaçırarak geçirecekler” ifadelerini kullandı. AA

