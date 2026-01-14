"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA

ABD, 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini "süresiz" askıya alıyor

14 Ocak 2026, Çarşamba 22:48
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, aralarında Rusya, Brezilya, İran ve Somali'nin de bulunduğu 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini "süresiz" olarak askıya alacaklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ilk olarak Fox News kanalının paylaştığı bir haberi alıntılayarak, Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni vize yönergesini paylaştı.

Leavitt, açıklamasında, "ABD, Rusya, İran ve Somali dahil 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini donduruyor." ifadesini kullandı.

ABD'li Sözcü'nün paylaştığı haberde Dışişleri Bakanlığının hazırladığı yeni yönergeye ilişkin detaylara yer verildi.

Buna göre, ABD yönetimi, aralarında Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini süresiz olarak askıya alacak.

Uygulamanın, 21 Ocak'tan itibaren başlayacağı belirtildi. Ancak vize prosedürlerine ilişkin gerekli güvenlik çalışmalarının tamamlanmasından sonra uygulamanın kaldırılabileceği bilgisine de yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott da Fox'a yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanacak yabancı uyrukluların girişini önlemek için göçmenlik işlem prosedürlerini yeniden değerlendirirken, bu 75 ülkeden gelen göçmenlik başvuruları askıya alınacaktır." ifadesini kullandı.

AA

