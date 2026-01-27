"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

ABD çalkalanıyor

27 Ocak 2026, Salı
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde iki kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vurularak öldürüldüğü olaylarla ilgili Donald Trump yönetimi yetkililerinin halka "yalan söylediğini" savundu.

Clinton, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Minnesota'daki olayları "ABD'de yaşanacağını asla düşünmediği korkunç sahneler" şeklinde nitelendirdi.

 

Aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin maskeli federal kolluk kuvvetleri tarafından evlerinden, iş yerlerinden ve sokaklardan alındığını belirten Clinton, barışçıl protestocular ve kolluk kuvvetlerini izleme ve belgelemeye yönelik anayasal haklarını kullanan vatandaşların gözaltına alındığını, dövüldüğünü, biber gazına maruz kaldığını ve hatta vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Clinton, "Daha da kötüsü, yetkililer bize her fırsatta yalan söylediler, kendi gözlerimizle gördüklerimize inanmamamızı söylediler ve yerel yetkililerin soruşturmalarını engellemek de dahil giderek daha agresif ve düşmanca taktikler uyguladılar." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayların "kabul edilmez" olduğu değerlendirmesinde bulunan Clinton, yaşananların "önlenebileceğini" vurguladı.

Clinton, Amerikan halkına demokrasiyi yeniden sahiplenme ve temel özgürlüklerden vazgeçmeme çağrısında bulundu.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında ve Minneapolis sakini beyaz olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

AA

