"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MART 2026 CUMA - YIL: 57

İspanya: Trump'ın ticari tehditlerinden korkmuyoruz

13 Mart 2026, Cuma 03:19
İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarda ABD ile işbirliği yapmadığı gerekçesiyle İspanya ile ticareti kesme tehditlerini yinelemesinin ardından, bundan "hiçbir şekilde korkmadığını" açıkladı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya devlet televizyonu TVE'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'ın birçok ülke ve bazı başkanlar hakkında yorumlar yaptığını hatırlatarak, "Bundan hiçbir şekilde korkmuyoruz." dedi.

Albares, İspanya'ya yönelik tek taraflı bir eylemin olmayacağını savunarak, Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikası olduğunu ve Brüksel'in bunu uygulama yetkisine sahip olduğu kaydetti.

Diğer yandan İspanya hükümetinin "Savaşa hayır" söyleminin "birçok ülke ve milyonlarca kişi tarafından savunulduğunu" dile getiren Albares, "İran'a yönelik saldırıları güçlendirecek ve kaosa yol açacak hiçbir müdahale ve tavır sergilemediklerini" ifade etti.

Albares, İsrail'deki diplomatik temsilcilik seviyesini büyükelçilikten maslahatgüzar seviyesine düşürmeleriyle ilgili sorulara da cevap verdi.

Diplomatik temsil seviyesini düşürmek için dün görevden alınan İspanyol büyükelçinin 6 aydan uzun bir süre önce istişareler için merkeze çağırıldığını hatırlatan Albares, "O tarihten bu yana hakaret ve iftiralara rağmen Netanyahu hükümetiyle mümkün olan en iyi ilişkileri sürdürmeye çalıştıklarını ancak karşılık verilmediği için İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin temsilini, İsrail'in Madrid'deki temsilciliğiyle tam olarak aynı seviyeye indirmeye karar verdiğini" açıkladı.

İspanya'yı 3 Mart'ta "tüm ticari ilişkileri kesmekle" tehdit eden ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, "İspanya işbirliği yapmıyor." diyerek, İspanya'nın diğer NATO ülkelerinden farklı olarak savunma harcamalarını artırmamasını da eleştirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa kapalı durumda! - Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında sokaklarda teravih kıldı

    İspanya: Trump'ın ticari tehditlerinden korkmuyoruz

    'Mücteba Hamaney yaralı ama iyi'

    Neyin pahasına ABD, Erdoğan ile uzlaştı?

    Faize var, emekliye yok

    Emeklinin aklıyla alay etmeyin

    Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı oldu: 7 Fransız askeri personel yaralandı

    İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a tehdit

    Bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak

    Hürmüz Boğazı'ndaki riske rağmen Çin'e petrol ihracatını sürdürüyor

    Telefon bağımlılığı arttı

    İslâmofobiye karşı hamle

    Tekstilde üç tezgâhtan biri şalteri indirdi

    Merz’den İsrail’e uyarı, ABD’ye eleştiri

    Diplomasiye geri dönülsün

    İran: Birleşmiş milletler niye sessiz? Sessizlik saldırganları cesaretlendiriyor

    Guterres’ten Ramazan ziyareti

    İlk kez yeni kilise yaptık

    Gazze’ye yardım girişi kesildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Mücteba Hamaney yaralı ama iyi'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İspanya: Trump'ın ticari tehditlerinden korkmuyoruz
    Genel

    Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı oldu: 7 Fransız askeri personel yaralandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Mescid-i Aksa kapalı durumda! - Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında sokaklarda teravih kıldı
    Genel

    Neyin pahasına ABD, Erdoğan ile uzlaştı?
    Genel

    Emeklinin aklıyla alay etmeyin
    Genel

    Faize var, emekliye yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.