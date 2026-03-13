İran hedef büyüttü

13 Mart 2026, Cuma 21:21
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Gerçek Vaat-4 operasyonunun 44. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamaya göre, İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD'nin 5. Filosu ve bölgedeki diğer üslerine füze ve kamikaze İHA'larla saldırı başlatıldı. Saldırılarda, ağır başlıklı Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı. İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti. 

Oğul Hamaney yara aldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya konuştu. ABD ve İsrail'in saldırısını "utanç verici" olarak nitelendiren Bekayi, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yürütülen nükleer müzakerelerin 3. turunu tamamlamışken, Haziran 2025'ten sonra ikinci kez diplomatik sürecin ihanete uğradığını belirtti. "İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunun nasıl olduğu" sorusuna Bekayi, "Yaralı ama iyi. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum. Liderlik için 3 veya 4 isim vardı ancak Uzmanlar Meclisi'nin çoğunluğu Anayasa'ya uygun olarak onu seçti." cevabını verdi.

 

AA

    4 milyon kişi savaş mağduru

    Cepheye önce Trump gitsin

    Netanyahu: Trump’la iyi bir ittifak kurduk

    İran hedef büyüttü

    "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin"

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan İran'dan Türk hava sahasına giren mühimmatla ilgili açıklama

    Tokat-Niksar'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum?

    Afganistan: Pakistan, Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı, siviller öldü!

    Macron: Irak'ta bir Fransız askeri öldü

    İran medyası: Tahran'da 11 ayrı bölgede patlama oldu

    Tokat'ta eğitime ara verildi

    Mescid-i Aksa kapalı durumda! - Filistinliler Harem-i Şerif yakınlarında sokaklarda teravih kıldı

    İspanya: Trump'ın ticari tehditlerinden korkmuyoruz

    'Mücteba Hamaney yaralı ama iyi'

    Neyin pahasına ABD, Erdoğan ile uzlaştı?

    Faize var, emekliye yok

    Emeklinin aklıyla alay etmeyin

    Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı oldu: 7 Fransız askeri personel yaralandı

    İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a tehdit

