"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

ABD'de 4 Temmuz kutlamalarında çok sayıda silahlı saldırı oldu: 15 kişi öldü

05 Temmuz 2023, Çarşamba 20:04
ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları haftasında farklı eyaletlerde meydana gelen çok sayıda silahlı saldırıda toplam 15 kişi öldü.

ABD'nin farklı eyaletlerinde raporlanan silahlı saldırılarda şimdiye kadar aralarında çocukların da olduğu 15 kişi ölürken, ABD Başkanı Joe Biden son günlerde yaşanan silahlı saldırıların ardından milletvekillerine silahlarla ilgili yasal düzenlemeler konusunda reform çağrısını yineledi.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları haftasında gerçekleşen silahlı saldırıların ilki Maryland'in Baltimore şehrinde 2 Temmuz'da düzenlenen bir partide meydana geldi. Söz konusu saldırıda çoğu 18 yaşın altındaki 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Philadelphia eyaletinde 3 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü.

Saldırıda 2 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı.

Texas'ın Fort Worth şehrinin güneybatısındaki Como Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir festivalin katılımcılarını hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda da 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Florida eyaletinde 4 Temmuz'da Tampa Körfezindeki geçitte toplanan iki grup arasında yaşanan tartışma sonucunda 7 yaşındaki çocuk silahla öldürüldü.

Bugün yaşanan 3 saldırıda 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Maryland'in Eastern Shore bölgesindeki partide bugün meydana gelen silahlı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuğun öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Metropolitan Polis Departmanı (MPA) Şef Yardımcısı Leslie Parsons, Twitter'da bugün yaptığı açıklamada, Washington DC'nin kuzeydoğusunda bulunan Meade Caddesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Yetkililer silahlı saldırıda 2'si çocuk, 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Louisiana eyaletinin Shreveport şehrinde düzenlenen sokak partisinde bugün meydana gelen saldırıda ise 3 kişi ölürken, biri ağır 10 kişi yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurun hızına ilaç kuru yetişemiyor

    Bahçede 5, markette 22 lira

    '35 milyon dolarlık hasara sebep oldu'

    ABD'de 4 Temmuz kutlamalarında çok sayıda silahlı saldırı oldu: 15 kişi öldü

    'Fransa yaptığı soykırımlar nedeniyle ilgili ülkelerden özür dilemelidir'

    'İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kararlarını destekleyeceğiz'

    İstanbul Valiliğinden nargile yasağına ilişkin açıklama

    Yılın ilk yarısında Türkiye'de 52 bin 993 kez 4 ve üzeri büyüklükte sarsıntı yaşadı

    UNICEF'ten İsrail'e çağrı: Silahlı şiddete derhal son ver

    Fransa'daki protestolarda 1 kişi plastik mermiyle öldürüldü

    Tartışmalı içerik görüntüleme sınırı hakkında Twitter'dan açıklama

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 38,21

    Fitneler Kur’an’la aşılır

    Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

    Üç yıl önce öğrendiği hat sanatını ülkesinde tanıtıyor

    Avrupa’da en pahalı araç Türkiye’de

    Bu rejimle ekonomi toparlanamaz

    Tüm zamanların en sıcak günü yaşandı

    'Rusya'da 700 bin Ukraynalı çocuk bulunuyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının iç hukuku
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Gavs-ı A'zam ve Risale-i Nur ile münasebeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İfsat komitelerinin planları!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Raşit YÜCEL

    Ayaş yolları…
    Risale-i Nur'dan

    Hükümetler Kur’ân’ı arayacak ve ona sarılacak
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Risale-i Nur milletler için def’i beladır’
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fikir için ilim-irfan sermayesi
    Süleyman KÖSMENE

    İslam’da ırk üstünlüğü yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.