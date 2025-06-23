İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı (eski Devlet Başkanı) Dmitriy Medvedev, ülkesinin, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na” taraf olduğunu ve bu nedenle İran’a nükleer silah tedarik etme niyetinin olmadığını söyledi.

Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün kendisine yönelik yaptığı açıklamaya karşılık verdi.​

ABD’nin İran saldırısını kınadığını vurgulayan Medvedev, saldırının amacına ulaşamadığını belirtti.

İsrail’in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olmadığına işaret eden Medvedev, "Rusya’nın İran’a nükleer silah tedarik etme niyeti yok çünkü Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na tarafız." ifadesini kullandı.

Medvedev, Rusya’da devlet başkanlığı yaptığı dönemde Rus nükleer gücünden sorumlu olduğunu ve İran’a nükleer silah tedarik etmenin nelere yol açabileceğinin farkında olduklarını söyledi.

Kendisinin "bir ABD başkanı" ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (Yeni START) imzaladığını anımsatan Medvedev, söz konusu anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu kaydetti.

Hangi ülkenin daha fazla nükleer silaha sahip olduğu tartışmasına da girilmemesi gerektiğini vurgulayan Medvedev, "Soru şu, sırada ne var?" ifadesini kullandı.

Trump, bugün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Medvedev'in, hafta sonu ABD tarafından nükleer tesisleri vurulan İran'a "başka ülkeler tarafından nükleer silah verilebileceği" yönündeki açıklamasına sert tepki göstermişti.

Rusya: İran konusunda yaşananların temelinde, İsrail ile ABD'nin sorumsuz politikası var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran konusunda yaşananların temelinde, İsrail ve ABD'nin sorumsuz politikasının olduğunu belirterek, "Durumu gerginleştiren eylemlerden vazgeçilmesi, kullanılan söylemin de değiştirilmesi gerekiyor." dedi.

Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlenen 11. Primakov Okumaları (Primakov Readings) Bilimsel ve Uzman Forumu'na katıldı.

Ryabkov, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının endişe verici olduğunu ve bu eylemleri kınadıklarını dile getirdi.

ABD'nin İran ile "ültimatom" diliyle konuşmaya çalıştığını belirten Ryabkov, şunları söyledi:

"Ancak ne Tahran ne de başka ülke bu dili kabul eder. Dolayısıyla durumu gerginleştiren eylemlerden vazgeçilmesi, kullanılan söylemin de değiştirilmesi gerekiyor. Böylece siyasi çözüm için şans oluşur. Mümkün oldukça diplomasi ve siyasi temaslara şans verilmesi lazım. Bu öncelikle ABD için geçerli. İran konusunda yaşananların temelinde, İsrail ve ABD'nin sorumsuz politikası var. Egemen devlete karşı hegemonik yöntemleri uygulama girişimleri son derece rahatsız edici ve kabul edilemez."

İran'ın bu durumda meşru müdafaa hakkı çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayan Ryabkov, İran ile yoğun temas halinde olduklarını belirtti. Ryabkov, "İran ile birçok alanda işbirliği yapıyoruz. İran ile stratejik ortaklığımız bozulamaz." diye konuştu.

Ryabkov, İran'ın, zarar gören tesisleri yeniden oluşturma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere de değinen Ryabkov, ikili ilişkilerdeki sorunların çoğaldığını kaydetti.