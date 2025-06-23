Asgarî ücretli araba alamıyor

Son 10 yılda asgarî ücretle alınabilen akaryakıt miktarı artarken, araç sahibi olmak uzak bir hayal haline geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış alım gücünü korurken, asgarî ücretle 3 depo yerine 8 depo doluyor. Ancak deposunu dolduracak arabayı almak giderek zorlaşıyor.

Asgari ücret temel gıdaya yetmiyor - Asgari ücrete ara zam şart

Gıda enflasyonunda dünya lideriyiz

“Enflasyonun faturasını biz ödedik”

Son yıllarda dünyada artan çatışmalarla petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyonu etkilerken, Türkiye’de de akaryakıt fiyatları hem bu etkiyle hem de kurlardaki yükselişle daha hızlı artış gösterdi. Diğer yandan KDV ve ÖTV uygulamaları da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları iğneden ipliğe her ürünün ve hizmetin fiyatını etkileyen bir kalem olunca yakından takip ediliyor. Otomobillerin depoları daha pahalıya dolarken, asgarî ücrete yapılan zamlarla da akaryakıta karşı alım gücü korunmaya çalışılıyor.