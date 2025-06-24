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24 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

Temmuz ayında ara zam gereklilik hâline geldi

24 Haziran 2025, Salı
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, "İşçinin, memurun, emeklinin, asgarî ücretlinin artık tâkati kalmadı. Hem asgarî ücretlilerimizin, hem de emeklilerimizin maaşlarına bir an önce ara zam yapılmalı" dedi.

Seyhan Şentürk - İstanbul

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, ülkede yaşanan derin ekonomik krize dikkat çekerek asgarî ücretlilere ve emeklilere Temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de yaşanan mevcut durumu, ekonomik krizin ötesinde bir yoksullaşma olarak nitelendiren Kısacık, vatandaşların her geçen gün daha da fakirleştiğini ve alım gücünün düştüğünü belirtti. "Her sene bir önceki seneyi arar hâle geldik" diyen Kısacık, “Ekonomik kriz dediğimiz yanlış yönetimler sonucu ortaya çıkar, üç ay, altı ay, bilemediniz bir yıl sürer. Ama bizim yaşadığımız ekonomik krizin de ötesinde. Biz yıllardır geriye doğru gidiyoruz, yoksullaşıyoruz. Ülkemizdeki tüm kesimler her sene, bir önceki seneyi arar hâle geldi. Ülkemizin işçisinin, memurunun, emeklisinin, esnafının, çiftçisinin aldığı ürünlerin miktarı ve kalitesi her sene bir önceki seneden daha az olmaktadır. Adana karpuz kentidir. Şu anda Adana'da dilimle karpuz satılıyor pazarda. Taneyle kiraz satılır mı? Pazarda tanesi 10 TL kirazın. Millet olarak topyekûn fakirleşiyoruz, yoksullaşıyoruz ve yozlaşıyoruz” diye konuştu.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Hükümetin verdiği zam oranlarının enflasyon karşısında eridiğini verilerle ortaya koyan Kısacık, “Ocak 2025'te asgarî ücretliye enflasyonun yarısı kadar, yüzde 30 zam verdiniz. Aralık ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 15,75, memur ve emeklilerine yüzde 11,54 zam verdiniz. Bugün geldiğimiz noktada ilk beş ayda TÜİK'in enflasyon oranı yüzde 15,9! Yani TÜİK'in ilk beş ay için açıkladığı rakamlara göre verdiğiniz zammı enflasyon geri aldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zammı ilk beş ayda sıfırlandı. Memur ve memur emeklilerinin ise cebinden ekstra %4 alınıyor. Şu anki durumda İşçinin, memurun, emeklinin, asgarî ücretlinin artık tâkati kalmamış, bıçak kemiğe dayanmıştır. Hem asgarî ücretlilerimizin hem de emeklilerimizin maaşlarına bir an önce ara zam yapılmalıdır” dedi.

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