Erakçi: ABD diplomasiye ihanet etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erakçi, ABD’nin ülkesindeki nükleer tesislere saldırısına ilişkin, “Bu, son derece acı ve daha önce hiç görülmeyen bir ihlaldir. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, uluslararası hukuk ve temel ilkeler ihlal edilmiştir” dedi. Erakçi, “Dünya şunu unutmamalı: Diplomatik bir sonuç ortaya koymak için çözüm sürecindeyken diplomasiye ihanet eden Amerikan tarafıdır. Siyonist rejimi destekleyerek bu yasa dışı savaşı desteklemektedir. Bu tür kötü tutumlar yetmemiş olacak ki ABD, şimdi çok daha tehlikeli bir askerî operasyona girişti ve İran halkına karşı bir operasyon gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı. AA

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