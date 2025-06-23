İran, Katar ve Irak’taki ABD üslerine saldırdı - İran: Katar'daki ABD üssü yok edildi

İran'ın, Katar ve Irak’taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.

İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail basını da İran’ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.

ABD’den konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu “Beşaretu'l-Feth” (Fetih Müjdesi) operasyonu kapsamında, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu yinelendi.

İran’ın, Katar’da bulunan ABD’nin El-Udeyd Üssü'ne ateşlediği füzelerden 3'ünün isabet ettiği belirtildi.

İran devlet televizyonu, Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıda bazı füzelerin isabet ettiğini aktardı.

Haberde, “Şu ana kadar El-Udeyd Üssü'ne 3 füze isabet etti.” ifadesi kullanıldı.

İran: Katar'daki ABD üssü yok edildi

İran, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına karşılık ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini ve üssün "yok edildiğini" duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliğinin açıklamasında, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

İran: ABD üssüne saldırı Beyaz Saray ve müttefikleri için açık ve net mesajdır

İran, ABD'nin Katar'daki hava üssüne saldırısının, "ABD ve müttefiklerine İran'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacağına dair açık bir mesaj" olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonunda yayımlanan Silahlı Kuvvetler Sözcülüğünün açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Saldırı Beyaz Saray ve müttefikleri için açık ve net mesajdır. İran, Yüce Allah'a ve İran'ın sadık halkına dayanarak, toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacaktır."

Katar, İran'ın ABD üssüne saldırısının engellendiğini ve can kaybı olmadığını açıkladı

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar hava sahasının ve topraklarının güvenli, Katar ordusunun da herhangi bir tehdit ile başa çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Katar hava savunması, El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan füze saldırısını başarıyla engelledi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın, İran Devrim Muhafızları tarafından El-Udeyd Hava Üssü'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

"Katar, bu saldırıyı egemenliğinin, hava sahasının, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olarak değerlendirir ve saldırının şekli ve boyutuyla orantılı olarak, uluslararası hukuka uygun şekilde doğrudan karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu teyit eder." ifadelerini kullanan Ensari, diplomatik çözümlere öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Ensari ayrıca, bölgedeki gerilim ışığında, güvenlik tedbirleri kapsamında üssün daha önce tahliye edildiğini ve Katar ordusu mensupları ile ülkesine dost kuvvetlerin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

ABD'li yetkili, İran'ın, Katar'daki ABD üssüne saldırısında can kaybı bilgisi olmadığını belirtti

ABD Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, İran'ın, ABD'nin Katar'da bulunan El-Ubeyd Hava Üssü'ne kısa ve orta menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediğini ifade etti.

Yetkili, şu an için can kaybı bilgisi bulunmadığını, durumun yakından takip edildiğini belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'e göre ABD'ye yönelik şu an İran'dan "yeni bir tehdit" yok

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, İran'dan ABD'ye yönelik şu an için "yeni bir tehdit" bulunmadığını belirtti.

Noem, West Virginia'daki bir programda gazetecilere konuştu.

İran'ın Katar'daki ABD askeri üssüne misilleme saldırısı düzenlediği saatlerde Noem, gazetecilere, ABD'ye yönelik şu an için "İran’dan yeni bir tehdit görmediklerini" söyledi.

Noem, ABD'de potansiyel olarak "uyuyan hücreler" olup olmadığı şeklindeki bir soruya da bakan olarak göreve geldiğinden beri bu konu hakkında sürekli endişeleri olduğunu ancak somut bir şey bulunmadığını söyledi.

ABD'ye düşman olan birçok ülkeden inanılmaz tehditler geldiğine dikkati çeken Noem, "Biliyorsunuz, sadece İran değil, Kuzey Kore, Rusya, Çin de var. Benim görevim, kötü bir şey olmadan önce ülkemizi korumak için elimden gelen her şeyi yapmak." diye konuştu.

Noem, bütün tehditlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı: Katar’daki ABD üssüne saldırı “tehlikeli bir dönüm noktası"

Irak Dışişleri Bakanlığından İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Bölgedeki tehlikeli ve hızla tırmanan gerilimin büyük endişeyle takip edildiği aktarılan açıklamada, “Söz konusu gerilim, Katar Devleti'nin saldırıya uğramasıyla birlikte kardeş ülkeleri de etkilemeye başlamış durumda.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu gelişmenin, Irak’ın daha önce defalarca uyarıda bulunduğu, tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden, ciddi riskler barındıran bir senaryonun gerçekleşmesi olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

“Bu tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini ve çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyoruz. Yeni aktörlerin çatışmaya dahil olmasının, çatışmanın alanını genişletip bölgesel gerilimi daha da artıracağı konusunda tekrar uyarıda bulunuyoruz.

Krizlerin çözümünün tek yolunun diyalog ve diplomatik kanallar olduğunu, askeri seçeneklerin ise sadece daha fazla gerilim ve acı getireceğini belirtiyoruz, bu konudaki değişmez tutumumuzu yineliyoruz.“

İran'ın ABD üssüne saldıracağını Katar'a önceden haber verdiği iddia edildi

ABD merkezli "New York Times" gazetesi ve İsrail basınında yer alan haberlere göre İran, Katar'daki ABD üssüne saldırıyı Katar ile koordinasyon içinde gerçekleştirdi.

Söz konusu haberlerde, İran'ın ABD'nin El-Udeyd Üssü'ne saldıracağını Katar'a önceden bildirdiği iddia edildi.

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına sığınaklara gitmesi çağrısı yaptı

ABD’nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz." uyarısı yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

ABD’nin Katar'da bulunan Al-Udeyd Hava Üssü, 8 bin ABD personeli ile Orta Doğu'da bulunan askeri üslerin en büyüğünü oluşturuyor.

Katar'daki üs dahil, Orta Doğu'da değişik bölgelerindeki askeri üslerinde ABD'nin yaklaşık 40 bin personeli bulunuyor.

BM, İran'ın Katar'daki ABD üslerine saldırı haberinin ardından istikrarsızlık riskine karşı uyardı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik saldırı başlattığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Dujarric, henüz kendisinin bu haberleri görmediğini söyledi.

Dujarric, "Ancak, BM Genel Sekreteri'nin de uyardığı gibi askeri faaliyetlerde artışlar ve misillemelerin devam etmesi sadece istikrarsızlığı artırır ve bizi kısır bir intikam döngüsüne sokar." diye konuştu.

BM personelinin Katar'da yerinin değiştirilip değiştirilmediğine ilişkin ise Dujarric, "Herhangi bir yer değişimi hakkında bilgilendirilmedim." dedi.