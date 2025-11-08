"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

ABD'de hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

08 Kasım 2025, Cumartesi 15:49
ABD'de Demokratlarla Cumhuriyetçiler bütçede uzlaşamayınca hükümet 1 Ekim'de kapandı. Peki kapanma nedir, kimleri etkileyecek?

ABD'de 2025 mali yılının sona erdiği Salı gecesi itibarıyla bütçenin Kongre'den onay alamaması nedeniyle hükümet yeniden kapandı.

1 Ekim'den bu yana harcama yetkisi bulunmayan federal hükümet sadece ordu, istihbarat, kamu hastaneleri gibi temel hizmetlerde faaliyetlerine devam edebiliyor, diğer tüm alanlardaki kamu çalışanları ücretsiz izne ayrılıyor.

Başkan Donald Trump ilk işten çıkarma açıklamalarını yapmaya başladı. Ufukta bütçe konusunda bir uzlaşma şansı şimdilik görünmüyor. Peki kapanma ne demek ve ne kadar sürebilir?

Hükümetin harcama yetkisi askıya alındı

Amerikan politikasında "shutdown", yani kapanma, Senato, Temsilciler Meclisi ve Başkan'ın bütçe konusunda uzlaşamaması durumunda ortaya çıkıyor. Bütçe ya da en azından geçici bütçe üzerinde uzlaşma sağlanamadığında hükümet yeni harcamalarda bulunamıyor ve bunun sonucu kamu idaresinin büyük bölümü geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Kapanmanın yasal zemini, bütçe açıklarını önlemeyi hedefleyen yasa. Bu yasa, federal hükümetin önceden yasamanın onayını almadan harcama yapmasını yasaklıyor. Geçen hafta Demokratların ve Cumhuriyetçilerin bütçe tasarılarını onaylamaması üzerine geçici bütçede de uzlaşma sağlanamayınca hükümetin harcama yetkisi askıya alınmış oldu.

İki taraf da önceki kapanmalarda olduğu gibi durumdan bir diğerini sorumlu tutuyor.

Şimdiki kapanma, ABD'de 1976'dan beri yaşananların 21'incisi. Şimdiye kadarki en uzun kapanma ise Trump'ın ilk başkanlık döneminde, Aralık 2018-Ocak 2019 arası tam 35 gün sürdü.

Şimdi ne olacak?

Hükümetin ne kadar süre kapalı kalacağı belli değil. Kongre'de bir uzlaşmaya varılması gerekiyor. Ancak iki taraf da sert tutumunu koruyor. Kapanmanın sona ermesi için geçici bütçe üzerinde uzlaşılması şart. Bunun için de Cumhuriyetçilerin Senato'daki 100 oyun en az 60'ını alması gerekiyor. Ancak Cumhuriyetçilerin Senato'da sadece 53 sandalyesi bulunduğundan Demokratlardan 7 oya ihtiyaçları var.

