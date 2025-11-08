Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı: 6 kişi öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi öldü.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin öldüğünü bildirdi. Aktaş, yangında ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. AA

Okunma Sayısı: 361

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.