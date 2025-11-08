"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2025 CUMARTESİ

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı: 6 kişi öldü

08 Kasım 2025, Cumartesi 10:50
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi öldü.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Aktaş, yangında ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

AA

