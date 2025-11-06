160 fabrika Mısır’a taşındı - Tekstil sektörü zorda

İhracat taşımalarındaki düşüş sürerken, lojistik sektörünün yeni kazanç kapısı, fabrikaların yurt dışına taşınması oldu. DSV Türkiye CEO’su Ozan Önder, “Sadece tekstilde bu yıl 160 fabrika taşındı” dedi.

Lojistiğin küresel devlerinden Danimarkalı DSV’nin Türkiye CEO’su Ozan Önder, lojistik sektöründe yaşanan son gelişmeleri EKONOMİ gazetesine değerlendirdi.

Avrupa’daki daralmanın yanı sıra Türkiye ekonomisindeki darboğazlar nedeniyle ihracat taşımalarının zayıf seyrettiğini dile getiren Önder, proje taşımacılığı departmanının ise yurt dışına taşınan fabrikalar nedeniyle hareketli bir yıl geçirdiğini söyledi.

Önder, özellikle tekstil sektöründe üretimin hızla Mısır’a kaydığını hatırlatarak, “Yılbaşından bu yana 160 tekstil firması Mısır’a taşındı. Şimdi mobilya sektörü ve diğer fason üretim yapan emek yoğun sektörler de gidiyor” diye konuştu. DSV, bu yıl yalnızca Mısır, Fas ve Tunus’a 15’e yakın fabrika taşıdı. Taşınan tesislerin yüzde 80’i tekstil sektöründen. DSV Türkiye CEO’su Önder, 2008’dekine benzer bir küresel lojistik krizinin kapıda olduğu uyarısında bulundu.

Mısır, üretim için cazibe merkezi

İhracat taşımalarında yaşanan daralma ve yurt dışına taşınan fabrikalar konusunda görüşlerini aldığımız Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) yöneticileri, ürün çeşitliliği açısından en büyük düşüşün tekstil sektöründe yaşandığını ifade etti. TIRPORT Kurucu Başkanı Dr. Akın Arslan, fabrikaların Mısır’a taşınma nedenlerini şöyle özetledi: “Mısır 110 milyonluk genç nüfusu, düşük iş gücü maliyetleri ve uygun hayat şartlarıyla üretim için cazibe merkezi haline geldi. Nüfusun yarısından fazlası 45 yaşın altında, doğurganlık oranı Türkiye’nin çok üzerinde. Mısır’da 100-180 dolar arası maaşlarla çalışan işçiler, 35-60 dolar bandında ev kiralayabiliyor. Türkiye’de ise bu seviyede konut bulmak imkânsız. Bu şartlar, özellikle tekstil başta olmak üzere birçok sektörü üretimlerini Mısır’a taşımaya yöneltiyor.”

Tekstil sektörü zorda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin görüşüldüğünü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, “Sanayici, emekli, çiftçi ve asgarî ücretli aynı potada eziliyor; sanayi her yıl daha kötüye gidiyor” dedi.

Arpacı, “Tekstil sektöründe üç yılda 10 bin firma kapandı, 360 bin 757 kişi işsiz kaldı, ihracat yüzde 30 düştü” diyerek çöküşü rakamlarla ortaya koyarken, “Bugün bir şey yapılmazsa istihdam kaybı üç-beş ay içinde 100 bini daha aşacak” uyarısında bulundu. Sanayi politikalarının ülkeyi ithalata bağımlı hâle getirdiğini belirten Arpacı, “Sanayiyi kaybedersek bir daha geri getiremeyiz. Nasıl oldu da bu 4 bileşen, bu temel 4 bileşen bir potaya girdi ve bir potada özellikle sanayici eridi gitti? Ekonominin en güçlü kası olması gereken sanayi üretimi her yıl daha kötüye gidiyor” dedi.

