Siyaset değil, hukuk karar vermeli

Millî Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, siyasi tutuklular ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, “Bir kişinin serbest bırakılması veya tutuklu kalması, bağımsız mahkemelerin kararlarıyla değil de iktidar gücünü ellerinde bulunduran siyasetçilerin talimat veya telkinleri ile oluyorsa hukuk devleti adına matem tutulacak zamandır. Hukukun üstünlüğü, her türlü siyasî hesaplaşmanın, ideolojik ayrışmanın ve parti çıkarının üzerindedir. Bugün yapılması gereken, geçmişte yaşanan haksızlıkların tekrarlanmaması; Türkiye’yi yeniden hukukun, aklın ve vicdanın rehberliğine teslim etmektir. Unutmayalım ki, adalet mülkün temelidir; temel sarsılırsa hiçbir yapı ayakta kalamaz. Unutmayalım ki, ‘Hukuksuz Türkiye’ algısıyla ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşamayız” dedi. Ankara - Anka

