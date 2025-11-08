"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Şehirler rant yeri olmasın

08 Kasım 2025, Cumartesi
TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir şubeleri, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde yaptıkları açıklamada şehirlerin sadece fiziksel alanlar değil, toplumsal, kültürel ve ekonomik hayatın ortak mekânı olduğunu vurguladı.

 

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım, şehrin yalnızca barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlara cevap veren fiziksel bir alan olmadığını söyledi. Şehirlerin aynı zamanda toplumsal ilişkilerin, kültürel birikimlerin, ekonomik faaliyetlerin ve siyasal kararların yoğunlaştığı ortak yaşam alanları olduğunu belirten  Yıldırım, 8 Kasım’ın, meslek insanlarının ve halkın adil şehirler üzerine düşünmesine imkan tanıyan önemli bir gün olduğunu söyleyerek, “Şehirler rantın değil, toplumun ortak yaşamının mekânıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

