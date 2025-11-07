"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2025 CUMA

BM: İsrail, ateşkeste rağmen 107 insani yardım girişi talebini reddetti

07 Kasım 2025, Cuma 15:58
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in gıda, barınma ve sanitasyonla ilgili acil ve temel malzemeleri içeren 107 insani yardım girişi talebini reddettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesten beri İsrail'in insani yardım malzemeleri girişi konusunda 107 talebi reddettiğini vurgulayan Haq, bu yardımlar arasında battaniye, kışlık kıyafet, gıda, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli alet ve malzemelerin bulunduğunu kaydetti.

Haq, "Reddedilen bu taleplerin neredeyse yüzde 90'ı 30'dan fazla yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşundan (STK) geldi ve bu taleplerin yarısından fazlası, kuruluşların Gazze'ye yardım malzemesi getirme yetkisine sahip olmadıkları gerekçesiyle reddedildi." dedi.

İsrail'in, araç yedek parçaları, güneş panelleri, bazı mobil tuvaletler, X-ray cihazları ve jeneratörlerin “çift kullanımlı” olduğu gerekçesiyle Gazze’ye girişine izin vermediğine de işaret eden Haq, bu engellemelerin ortadan kalkması halinde BM ve ortaklarının Gazze’de daha fazlasını yapabileceğini dile getirdi.

Haq, İnsani yardımlar konusunda diğer bir engelin de, tedarik zincirlerini sürdürmek için hayati önem taşıyan Gazze Şeridi içinde yeterli depo kapasitesinin bulunmaması olduğunu söyledi.

"İsrail ordusu Gazze'de konut binalarını günlük olarak patlatmaya devam ediyor"

Öte yandan Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının, İsrail güçlerinin özellikle Han Yunus, Gazze kentinin doğu kesimleri ve Refah’ta konut binalarını her gün patlatmaya devam ettiğini aktardığını vurguladı.

Haq, İsrail güçlerinin ayrıca, “Sarı Hat” olarak adlandırılan bölgenin yakınındaki Filistinlilere saldırmayı sürdürdüğünü, bu saldırıların can kayıplarına neden olduğunu belirtti.

İsrail'in söz konusu askeri faaliyetlerinin yardım çalışanları da dahil sivilleri riske attığına işaret eden Haq, İsrail’e sivilleri korumakla ilgili yükümlülüklerini hatırlattı.

Haq, bu arada nüfus hareketlerini izleyen BM ortaklarının Gazze Şeridi'nde ailelerin göç etmeye devam ettiğini bildirdiğine de işaret ederek, ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'nin güneyinden kuzeyine 680 binden fazla hareketlilik gözlemlendiği bilgisini verdi.

Ancak Haq, yaygın yıkım, çaresizlik ve geldikleri bölgelerdeki güvenlik ve hizmetler konusundaki belirsizlik nedeniyle birçok yerinden edilmiş kişinin mevcut konumlarında kalmak istediğini de sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

