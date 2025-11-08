"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ramazan'da Umre için kayıtlar başladı

08 Kasım 2025, Cumartesi 12:49
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 ramazan umre turları için kayıtların başladığını duyurdu.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre ramazanı kutsal topraklarda geçirmek isteyenlere yönelik farklı tur seçenekleriyle "Ramazan Ayı Umre Programı" hazırlandı.

Buna göre 35 günlük, 30 günlük, 24 günlük, 20 günlük, 15 günlük, 11 günlük veya 10 günlük Kabe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler sunuluyor.

Bu tarihlerde umreye gitmek isteyenlerin "hacumre.diyanet.gov.tr" web adresi üzerinden bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemeleri gerekiyor.

Ücretini ödeyenler, Umre kaydını e-Devlet veya il ve ilçe müftülükleri üzerinden yapabilecek.​

AA

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    Ramazan'da Umre için kayıtlar başladı

    Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı: 6 kişi öldü

    e-Ticaret'te içeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu

    Şehirler rant yeri olmasın

    Camiler politik istismar alanı değildir

    BM: İsrail, ateşkeste rağmen 107 insani yardım girişi talebini reddetti

    AB kriterleri Türkiye'nin menfaatine

    Siyaset değil, hukuk karar vermeli

    İsrail, zeytin toplayan Filistinlilere 1 ayda 340 kere saldırdı

    Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü "çok yakında" sahada olacak

    ABD, tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasıyla karşı karşıya: Yüzlerce uçuş iptal ediliyor

    Pezeşkiyan: Yağmur yağmazsa Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

    Sığınaklarla ilgili yeni kararlar: Bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlarda sığınak zorunlu hale geldi

    Futbolda ''bahis'' operasyonunda 17 hakem ve 1 kulüp başkanı gözaltına alındı

    Gazze'de 16 bin 500'den fazla kişinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var!

    Fenerbahçe Çekya'dan 1 puanla döndü

    Barrack, Dışişlerine çağrılmalı

    30 barodan ortak çağrı: AİHM ve AYM kararları derhal uygulanmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Camiler politik istismar alanı değildir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Şehirler rant yeri olmasın
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı: 6 kişi öldü
    Genel

    e-Ticaret'te içeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu
    Genel

    Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
    Genel

    Ramazan'da Umre için kayıtlar başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.